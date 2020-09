La campagna web

Tredici parole, alcune di uso comune, che possono pesare come macigni soprattutto se da un lato c’è un oncologo e dall’altro un malato al quale comunicare diagnosi, percorso terapeutico, lo stuolo di esami cui dovrà sottoporsi. Se poi alcune di queste parole parlano di tumore, recidiva o cronicizzazione non è stupefacente che dall’altra parte si tenda a vedere il proprio futuro come nebuloso. E allora bisognerebbe che si trovasse un punto comune, tra medici e pazienti, perché le parole, al di là del significato emotivo che poi inevitabilmente i pazienti attribuiranno ad ogni anche genericissimo concetto, abbiano un significato comune. Un senso comune.

E si chiama così, il senso delle parole, la campagna che da oggi all’8 novembre chiederà a pazienti, medici, famiglie e a coloro che si prendono cura dei malati, i significati che attribuiscono a 13 parole legate al percorso di cura. Parole selezionate in base al sentiment in rete di focus group e che verranno riproposte sulla piattaforma web www.ilsensodelleparole.it. Perché se il medico parla di diagnosi e il paziente traduce paura, o alla parola recidiva recepisce angoscia, allora il problema della comunicazione è reale e concreto. Da questa consultazione web, sotto la supervisione di un board tecnico-scientifico, nascerà un Dizionario emozionale, un atlante delle parole chiave in oncologia con i significati condivisi tra specialisti e pazienti da diffondere nei centri oncologici e nelle sezioni delle associazioni. Insieme al dizionario emozionale, punto di arrivo della campagna sarà la carta dei bisogni psicosociali sottoscritta da tutti i partner del progetto per invitare la comunità oncologica a favorire un nuovo stile di comunicazione e una maggiore attenzione ai bisogni dei pazienti attraverso un miglioramento della qualità della relazione e del linguaggio.

La risonanza delle parole

La campagna, promossa da Takeda Italia, con il patrocinio di Fondazione Aiom, è in partnership con Ail, Aipasim, Salute donna onlus, Sipo e Walce onlus. Insieme ai 13 vocaboli mappati da un gruppo di ricerca guidato da Giuseppe Antonelli, ordinario di Linguistica italiana all’università di Pavia, sono state analizzate le risonanze emerse nella fase preliminare, tra queste la parola morte quando il medico pronuncia la parola tumore, o sopravvivenza in relazione alla parola remissione. Significati che, oltre che sul web, verranno discussi in tavoli di confronto tra oncologi, oncoematologi e rappresentanti delle associazioni dei pazienti e un questionario distribuito grazie alle associazioni dei medici e dei pazienti.

Sensibilità ma non solo

Ma allora come se ne viene fuori? “Molto è lasciato alla sensibilità di noi oncologi – racconta Silvia Novello, ordinario di Oncologia medica all’università di Torino e presidente della onlus Walce – ma medico e paziente intendono la parola tumore in maniera diversa, il paziente tende a non distinguere stadi e sottoclassificazioni di un tumore, o la localizzazione. Molto semplicemente associa la parola tumore alla parola morte. Serve una chiave di lettura aggiuntiva, ed è stata la mia esperienza di presidente Walce a darmela: una chiave che considera i bisogni dei pazienti”. Una chiave che però non è contemplata dagli insegnamenti universitari, come invece dovrebbe e come si fa anche in alcuni paesi esteri – ragiona Marco Bellani, presidente della società italiana di Psico-Oncologia – perchè comunicare con le parole giuste si impara, e farlo efficacemente non dovrebbe essere cosa legata alla sensibilità individuale.

L’aderenza alle cure

Riuscire a comprendere il linguaggio delle parole migliora anche il percorso e l’aderenza alle cure. E l’accettazione della diagnosi. Una diagnosi – precisa Sergio Amadori, presidente nazionale Ail – che è uno shock, un trauma fortissimo. E il medico deve non solo spiegare bene il percorso di cura. Ma – precisa Annamaria Mancuso, presidente di Salute donna onlus ed ex paziente oncologica – assicurare che in quel percorso il malato non sarà solo ma verrà accompagnato dal medico. Persino quando si dovrà parlare di ritorno di malattia. “La parola recidiva significa ritorno della malattia – racconta Paolo Pasini, presidente Aipasim – ed è una delle parole più ansiogene perché vuol dire che la terapia è fallita”. E riuscire a comunicare il ritorno della malattia senza creare angoscia dovrebbe essere obiettivo di ogni oncologo, ammette Jennifer Foglietta, consigliere di fondazione Aiom e oncologa all’ospedale di Terni. “Conoscere cosa genera una parola nell’animo e nella mente del paziente è fondamentale per aiutare le persone che affrontano questo complesso e difficile percorso di cura, ed è per questo che abbiamo deciso di supportare questa iniziativa”, conclude Annarita Egidi, responsabile italiana dell’Oncologia di Takeda.