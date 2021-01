SONO più di 67 mila le persone con un tumore che nel 2018 si sono spostate dalla propria regione per essere curate altrove. Un numero che equivale a quasi il 10% di tutti i ricoveri oncologici. Anche togliendo gli spostamenti detti di prossimità (entro i 100 chilometri) la percentuale resta alta: dell’8,5% in media. Ed è in aumento dal 2010 a questa parte. I nuovi dati sulla migrazione sanitaria in oncologia emergono da uno studio realizzato dal Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità) nell’ambito del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, coordinato da Salute Donna Onlus e a cui partecipano 35 associazioni di pazienti.

Da dove a dove?

I numeri riguardano solo i ricoveri ospedalieri. Come era atteso, gli spostamenti avvengono prevalentemente dal Sud verso Nord: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio sono le 5 regioni da cui si fugge di più, e da cui proviene oltre la metà di tutti i ricoveri extraregionali. Nella classifica di chi accoglie più migranti sanitari troviamo, nell’ordine, Lombardia, lo stesso Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, che danno posti letto al 60% dei pazienti extra-regionali. Si tratta prevalentemente di una mobilità verso Istituti di ricovero di alta specializzazione, come IRCCS oncologici, Istituti oncologici di rilievo nazionale e policlinici universitari (tranne che per alcune eccezioni riscontrate soprattutto nelle regioni più piccole).

I tumori per cui ci si sposta di più

Circa un terzo (31,9%) dei ricoveri in mobilità passiva è associato a un intervento chirurgico, e in cima alla lista dei tumori per cui si sceglie di curarsi lontano da casa c’è il carcinoma della prostata, seguito da quello della vescica, del fegato e della tiroide. Quasi la metà dei casi (45,5%) riguarda le stesse 20 diagnosi, soprattutto in ambito urologico, epatico ed endocrinologico. Come si spiega questo dato? “In parte, con il fatto che per alcune patologie oncologiche esistono centri che, per l’esperienza e l’eccellenza maturate negli anni, sono considerati riferimenti per l’intero territorio nazionale”, risponde Massimo Di Maio, Segretario dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) e Professore di Oncologia all’Università di Torino: questo vale specialmente per la chirurgia, in cui la numerosità della casistica trattata è un parametro molto rilevante su cui si valuta la qualità di un centro. Ci sono poi altri casi in cui il paziente può avere delle opportunità non ovunque disponibili, come l’accesso a uno studio clinico non presente in un centro più vicino casa: in questo caso parliamo di una migrazione virtuosa, che non richiede necessariamente di spostarsi molto lontano”. C’è però anche una grande parte di migrazioni evitabili. “In molti casi la scelta è dettata dalla percezione di inefficienza degli ospedali della propria regione: a volte reale, altre volte dovuta a un problema di comunicazione, informazione e immagine. Anche per questo è fondamentale implementare le Reti oncologiche, che dovrebbero identificare, all’interno di ciascuna Regione, i Centri di riferimento per ciascuna patologia. Bisogna sempre ricordare che la qualità di vita dei pazienti è garantita anche dalla facilità di accesso alle cure”.

Curarsi lontano costa

In generale, chi si sposta ha un’età più bassa della media dei pazienti oncologici e un livello di istruzione abbastanza elevato. Quindi – ipotizzano i ricercatori del CREA – verosimilmente anche un reddito maggiore. Un dato che si lega al problema della tossicità finanziaria del cancro, considerando i costi che può comportare curarsi in un’altra regione. “Con il gruppo di Francesco Perrone dell’Unità di Sperimentazioni cliniche dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli, abbiamo messo a punto uno strumento per i pazienti italiani, Profitt, per misurare il peso economico del cancro”, dice Di Maio: “Due delle domande integrate in questo strumento riguardano proprio le spese per le cure in un centro distante dalla propria abitazione”.

“I cosiddetti viaggi della speranza che portano i pazienti con tumore e le loro famiglie a spostarsi per ricevere l’assistenza e il trattamento migliori sono la principale espressione della disparità territoriale, con conseguenze importanti sulla sfera economico-sociale dei nuclei familiari”, sottolinea Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus: “Gli spostamenti causano non solo un notevole dispendio di risorse economiche, sia diretto che indiretto – permessi di lavoro, aspettative etc – ma hanno anche un importante impatto dal punto di vista dello stress psicologico e fisico, per i pazienti e per i loro caregiver”.

L’impatto finanziario per le regioni

In termini economici, la mobilità passiva incide sui finanziamenti regionali nel campo dell’oncologia con un range che va dal -3,2% della Lombardia al -40,9% del Molise. Tutte le regioni del Sud perdono, esclusa la Sardegna (-9,0%), oltre il 13% del finanziamento per l’oncologia: di queste, Basilicata, Calabria e Molise perdono più del 30%. Per quelle del Nord, esclusa la provincia autonoma di Trento, la perdita finanziaria è però più che compensata dall’attiva. La Lombardia ha il saldo più favorevole (87,8 milioni di euro), la Campania quello più sfavorevole (-52,1 milioni di euro). Solo un terzo delle regioni (Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria e P.A. di Bolzano) presentano un saldo positivo per la mobilità per tumore. A mettere insieme tutti gli esborsi per la mobilità oncologica del Sud si arriva, infine, alla considerevole cifra di 160 milioni. “Questo deficit che non si colma mai crea un circolo vizioso, per cui le regioni del Sud non riescono a investire nel mantenimento delle strutture e questo, a sua volta, porta a una perdita di efficienza e di immagine che spinge i pazienti ad andare altrove”, commenta Federico Spandonaro, Presidente C.R.E.A Sanità e professore dell’Università Tor Vergata di Roma.

Cosa cambia con la pandemia?

I dati ministeriali sull’ultimo anno ancora non sono disponibili e non è quindi possibile conoscere, per il momento, l’impatto della pandemia sulla migrazione sanitaria e la mobilità passiva tra le regioni. Salute Donna, però, ha condotto una piccola indagine via social tramite questionari, raccogliendo informazioni da 300 pazienti oncologici che già prima dell’arrivo di Covid-19 si curavano in centri lontani dalla propria residenza. “Il 56% dei pazienti intervistati ha dichiarato che ha continuato a spostarsi anche durante la prima ondata e il 69% ha detto che è intenzionato a farlo in futuro, indipendentemente dalla pandemia”, dice Mancuso: “I motivi principali sono le lunghe liste di attesa dei centri della propria regione e la mancanza di fiducia, un dato emerso in un caso su tre”.

Se il centro funziona, ma il paziente non lo sa

La sfiducia è sicuramente una delle motivazioni alla base della mobilità del paziente oncologico: è indicativo il fatto che la Campania, dove sono presenti due centri riconosciuti IRCCS, sia in cima alla lista delle regioni da cui si parte, o che il Lazio sia contemporaneamente al quinto posto tra le Regioni dalle quali i pazienti si spostano e al secondo posto tra quelle che accolgono più pazienti oncologici extraregione. “La migrazione sanitaria è un processo multifattoriale”, dice Livio Blasi, Presidente del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO): “In molte regioni come la Sicilia, per esempio, molto è stato fatto ma moltissimo rimane da fare. I percorsi e le procedure ci sono: bisogna capire dove vengono applicate e dove no. Spesso, inoltre c’è un problema di carenza di personale. I pazienti oncologici devono essere indirizzati dove ci sono team multidisciplinari e percorsi diagnostici e terapieutici ben consolidati. In questo – conclude – la comunicazione tra le Istituzioni sanitarie e il cittadino ha un ruolo centrale”.