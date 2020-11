Seimila pazienti

E’ il più grande studio clinico sull’oncologia di precisione ed è stato avviato 5 anni fa dal National Cancer Institute statunitense e dall’ECOG-ACRIN Cancer Research Group. Si chiama NCI-MATCH e ha un obiettivo: associare un trattamento noto, un farmaco già approvato dalla FDA o promettente, a un tumore. Trovare cioè corrispondenze tra malattia e cura, non sulla base della sede o dell’organo colpito, ma su quella del suo profilo genetico.

Ad oggi lo studio ha raccolto i campioni di tessuto tumorale da quasi 6mila pazienti con cancro che sono resistenti a uno o più trattamenti standard, oppure sono affetti da tumori rari contro i quali un trattamento standard non c’è, e li ha genotipizzati, cioè ha sequenziano il DNA delle cellule tumorali alla ricerca di mutazioni. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncology e mostrano l’associazione dei profili genetici con le decine di farmaci coinvolti nello studio. Ebbene, il 40% dei pazienti arruolati in MATCH è affetto da un tumore con un’anomalia genetica per la quale un trattamento è già disponibile. Una percentuale (che si chiama tasso di corrispondenza complessivo) che può aumentare via via che si rederanno disponibili più farmaci, specialmente quelli mirati contro anomalie genetiche comuni a più tipi di cancro. Questo significa che i test genetici servono e serviranno sempre di più.



La corrispondenza cambia a seconda del tipo di tumore

I tumori rari hanno avuto tassi di corrispondenza alti. Oltre il 25% dei pazienti con melanoma, tumore del dotto biliare, della prostata, dell’utero, del giunto gastroesofageo, del tratto urinario, del sistema nervoso centrale o della cervice presentava anomalie genetiche che corrispondevano ai farmaci coinvolti nello studio. Per i pazienti con cancro del pancreas, il tasso di corrispondenza è stato solo del 6%. Per i quattro tumori più comuni – della mammella, del colon-retto, del polmone non a piccole cellule e della prostata – il tasso medio di corrispondenza è stato del 17%.

Le mutazioni del cancro cambiano poco nel tempo

I ricercatori di NCI-MATCH hanno confrontato la composizione dei geni tumorali di pazienti affetti da sette tipi di cancro – seno, dotti biliari, cervice, colon-retto, polmone, pancreas e prostata – con i dati del Cancer Genome Atlas, un database (TCGA) che raccoglie i profili genetici di pazienti con tumori primari generalmente non trattati. Per ora sembra che i profili genetici dei tumori primari e metastatici non siano molto differenti. Fino a NCI-MATCH, la comunità scientifica non disponeva di un database di tumori metastatici da confrontare con il TCGA, quidni si tratta di un dato importante. Tuttavia i ricercatori di MATCH non possono ancora trarre conclusioni: per saperne di più – dicono – hanno in programma di confrontare i tumori primari e metastatici solo di pazienti arruolati in NCI-MATCH.



Diverse anomalie genetiche insieme

I pazienti spesso presentavano non solo una, ma diverse anomalie genetiche coinvolte nello sviluppo del cancro. Una scoperta che – secondo gli autori dello studio – dovrebbe incoraggiare chi fa ricerca oncologica a cambiare approccio ed esplorare combinazioni di terapie che affrontano più anomalie contemporaneamente. NCI-MATCH di sicuro non si conclude qui. Lo studio ha attualmente in corso 38 “linee di esplorazione”. Ogni linea darà col tempo informazioni sui tumori responsivi e non responsivi alle cure, specialmente per le patologie rare. “Il nostro impegno costituisce un nuovo punto di riferimento per l’uso del sequenziamento di nuova generazione negli studi clinici”, ha detto Keith T. Flaherty, oncologo del Massachusetts General Hospital Cancer Center di Boston e presidente di MATCH. “Con il tempo l’efficienza e l’uso dei test genetici sui tumori per indagini cliniche su vasta scala non faranno che aumentare”. Lo studio – tengono a dire gli autori – funziona un po’ come un rilevatore di segnale: i trattamenti che si dimostrano promettenti potranno essere valutati in studi più ampi. “NCI-MATCH è uno studio unico e innovativo – ha dichiarato Lyndsay Harris, co-presidente di NCI-MATCH – che continuerà a dare importanti contributi negli anni a venire”.