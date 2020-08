Uno studio tutto italiano ha dimostrato per la prima volta in letteratura la presenza di prioni, gli agenti responsabili di malattie prioniche come il cosiddetto ‘morbo della mucca pazza’, nei tumori del pancreas asportati chirurgicamente, documentando anche un possibile ruolo nella loro genesi e nella loro aggressività biologica. L’importante primato ottenuto nella ricerca sui tumori del pancreas arriva da uno studio condotto dall’azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup), in collaborazione con l’università di Pisa e l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), sotto la responsabilità di Luca Morelli e Francesco Fornai, pubblicato su ‘Pancreatology’.

