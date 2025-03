Tumori, metastatico colorettale refrattario, ok Aifa alla rimborsabilità di nuova terapia

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato, con determina n.37 del 14 febbraio 2025, la rimborsabilità dell’associazione trifluridina/tipiracil (Ftd/Tpi) e bevacizumab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCrc) già trattati con almeno due regimi precedenti. Questo farmaco, già disponibile per altre indicazioni in monoterapia, ha ottenuto la rimborsabilità grazie ai risultati dello studio clinico di fase 3 Sunlight. Secondo Fortunato Ciardiello, ordinario di Oncologia medica, questa combinazione rappresenta un significativo miglioramento nella gestione del mCrc refrattario, offrendo un’opzione terapeutica più efficace rispetto ai trattamenti attuali e migliorando la qualità della vita e il controllo dei sintomi.

Il carcinoma colorettale ha una bassa sopravvivenza e nel 2024 sono state registrate circa 48.700 nuove diagnosi in Italia. Si stima che l’incidenza mondiale di questo cancro supererà i 3 milioni di casi all’anno entro il 2040. I risultati dello studio Sunlight mostrano un miglioramento della sopravvivenza globale per i pazienti trattati con la combinazione, con una sopravvivenza media di 10,8 mesi rispetto ai 7,5 della monoterapia. La sopravvivenza libera da progressione è più che raddoppiata e il trattamento ha migliorato anche il deterioramento delle condizioni generali. Chiara Cremolini ha confermato che l’efficacia del trattamento è indipendente dalle caratteristiche molecolari e dai trattamenti precedenti. Marie-Georges Besse ha evidenziato l’importanza della ricerca per soddisfare i bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da tumori metastatici, rendendo cruciale lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche. La rimborsabilità di Ftd/Tpi più bevacizumab rappresenta un passo decisivo per i pazienti con questa neoplasia.