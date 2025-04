Tumori Lazio, 5 proposte per rispondere alle esigenze dei pazienti ematologici

L’evento ‘Innovazione in ematologia – Sfide e opportunità per la Regione Lazio’, organizzato da Johnson & Johnson presso la Giunta regionale del Lazio, ha riunito istituzioni regionali, clinici e associazioni del Terzo settore per discutere delle proposte organizzative e gestionali per il paziente ematologico. Sono emerse cinque raccomandazioni per migliorare l’accesso all’innovazione terapeutica, accelerare la diagnosi e la presa in carico dei pazienti ematologici.

Le proposte includono: creare una rete ematologica strutturata a livello regionale per garantire il coordinamento tra centri ematologici; garantire l’accesso alle terapie avanzate nei presidi sanitari vicini ai pazienti; promuovere comunicazione chiara sui trattamenti e centri di riferimento; riorganizzare le risorse economiche per l’accesso all’innovazione; istituire un Intergruppo consiliare per tutelare i diritti dei pazienti onco-ematologici.

L’ematologia è vista come un avamposto per l’innovazione terapeutica, con progressi significativi negli ultimi dieci anni, specialmente nel trattamento del mieloma multiplo. La Regione Lazio registra circa 500 nuovi casi all’anno, con un aumento della sopravvivenza dopo la diagnosi. I relatori hanno messo in evidenza la necessità di un coordinamento tra ospedale e territorio e l’importanza di un approccio strutturato per garantire un accesso equo e tempestivo alle terapie.

Johnson & Johnson ha sottolineato il suo impegno per migliorare i percorsi di cura, proponendo un confronto nelle politiche sanitarie per ottimizzare la spesa e rispondere efficacemente ai bisogni dei pazienti. In sintesi, l’obiettivo è garantire un’assistenza omogenea e di alta qualità per tutti i pazienti ematologici nella regione.