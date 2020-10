Vitamina B3 contro il melanoma. La Nicotinamide (Nam), nota, appunto, come vitamina B3 o vitamina PP, si è mostrata in grado, in uno studio pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, di ridurre fino al 90% il numero di cellule del melanoma cutaneo, riducendone in vitro la crescita e aumentandone la morte. La Nam, inoltre, ha ritardato significativamente la crescita tumorale in vivo e ha migliorato la sopravvivenza dei topi con melanoma, indicando un possibile ruolo chiave della risposta immunitaria. La ricerca è stata condotta dall’Istituto superiore di Sanità, in collaborazione con l’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi-Irccs) e l’università La Sapienza di Roma.

