L’ASSOCIAZIONE tra obesità e rischio di cancro è nota da tempo: l’eccesso di peso aumenta la probabilità di ammalarsi di tumore dell’utero, dell’ovaio, dell’esofago, del rene, del pancreas, del seno e del colon, per citarne alcuni, tra cui anche tumori che con il cibo non hanno un apparente rapporto diretto. Ora un nuovo studio pubblicato su BMC Medicine aggiunge un ulteriore tassello alla letteratura sulla relazione tra peso eccessivo e patologie oncologiche: un tassello che dice che questa relazione è differente per uomini e donne, in particolare che un elevato BMI (o indice di massa corporea) è più pericoloso per gli uomini, mentre un eccessivo rapporto vita-fianchi (una misura del grasso addominale, che si calcola dividendo la misura del girovita per la circonferenza a livello dell’anca) lo è invece per le donne. In particolare, un aumento del BMI corrispondente a cinque chili incrementa negli uomini il rischio di cancro del colon-retto del 23%, ma solo del 9% nelle donne. Mentre un aumento del rapporto vita-fianchi innalza la probabilità di ammalarsi del 25% nelle donne e solo del 5% negli uomini.

Peso eccessivo: un importante fattore di rischio

La ricerca è stata coordinato della IARC, l’International Agency for Research on Cancer e dall’Università di Bristol e ha coinvolto oltre 100mila adulti di entrambi i sessi: 58.221 con cancro colorettale e 67.694 controlli (senza la patologia). Per l’analisi dei dati è stata utilizzata la randomizzazione mendeliana, che utilizza varianti genetiche per cercare relazioni causa-effetto tra fattori di rischio modificabili (come il peso, appunto) e malattie (in questo caso il tumore colorettale) e che rispetto a meotdi di indagine più tradizionali comporta un rischio ridotto di distorsioni o errori. Lo studio è stato finanziato, tra gli altri, dal WCRF, il World Cancer Research Fund, da Cancer Research UK e Diabetes UK. “Questo nostro studio sottolinea l’importanza di concentrarsi di più su sovrappeso e obesità nelle strategie di prevenzione del cancro in tutto il mondo”, ha dichiarato Emma Vincent, epidemiologa all’Università di Bristol e autrice principale della ricerca. “Ora – ha aggiunto – ci stiamo focalizzando sulla comprensione dei meccanismi che fanno sì che il grasso corporeo provochi un carcinoma colon-rettale. Nel frattempo però è fondamentale che le persone capiscano bene quanto sono determinanti i chili di troppo e un’alimentazione errata nell’aumentare il rischio di cancro”.

Attenzione al punto vita

Sappiamo da tempo che essere in sovrappeso o obesi aumenta il rischio di ammalarsi di almeno 12 diversi tipi di cancro, compreso quello del colon-retto. Ma, come spiegano gli autori, la maggior parte delle ricerche che collegano l’eccesso di peso al cancro utilizza il BMI. Questo studio, invece, punta l’atteznione sul grasso viscerale, quello che si accumula tra gli organi interni e intorno al punto vita, che ormai sappiamo avere un’importanza fondamentale nell’insorgenza delle neoplasie. Ancora non conosciamo, però, quanto possano contare le differenze di genere e di etnia.

Il cancro del colon-retto

In Italia il cancro del colon-retto è il secondo tumore più diffuso dopo il carcinoma della mammella, con un’incidenza pari a 43.700 nuovi casi annuali (23.400 maschi, 20.300 femmine) e una prevalenza di 513.500: tanti sono infatti gli italiani che convivono con una diagnosi di tumore colon-rettale (280.300 gli uomini, 233.200 le donne). La sopravvivenza a 5 anni è del 65% in entrambi i sessi. Si tratta, però, di uno dei tumori più prevenibili, sia con lo stile di vita (seguendo una dieta ricca di fibre e con poca carne rossa e lavorata, bevendo meno alcol e non fumando), sia con la prevenzione secondaria attraverso lo screening, che permette di individuare e asportare i polipi prima che diventino tumori.