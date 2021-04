Telemedicina e territorio: due aree che sembrano l’una l’opposto dell’altra ma che, invece, devono svilupparsi in parallelo per poter rispondere in modo efficace alle esigenze del paziente del terzo millennio, incluso quello oncologico. Soprattutto lo sviluppo di un’assistenza a distanza non esclude affatto la necessità di implementare una medicina del territorio che funzioni davvero e ovunque in Italia. L’emergenza Covid-19 ha fatto emergere con forza questi aspetti ed ora la partita è riuscire a potenziare queste aree. Va proprio in questa direzione il progetto ‘Switch on’ promosso da Sanofi e presentato oggi in un evento online con la partecipazione di numerosi clinici e rappresentanti di associazioni di pazienti in campo oncologico ed ematologico che compongono il Comitato scientifico.

I risvolti positivi della tecnologia

Per testare le esigenze che i pazienti oncologici e quelli ematologici dovranno affrontare nel prossimo futuro, Havas Life ha condotto una survey su circa 200 interlocutori tra oncologi ed ematologi, pazienti con mieloma multiplo, caregiver di persone con tumore al polmone e associazioni di pazienti. Dai dati della survey è emerso che per 9 medici su 10 la tecnologia ricoprirà un ruolo sempre più predominante nello sviluppo della professione medica nei prossimi 2-3 anni.

Snellire le procedure

Sette medici su 10 ritengono, inoltre, che potrà migliorare la qualità della propria professione, grazie al risparmio di tempo dedicato alle pratiche burocratiche e grazie alla condivisione di dati e referti con altri medici per una presa in carico multidisciplinare del paziente. “La sburocratizzazione per il paziente va assolutamente perseguita per superare certi percorsi ad ostacoli a cui sono costretti oggi con un’organizzazione diversa che snellisca le procedure”, dichiara Giordano Beretta, presidente nazionale di Aiom, che aggiunge: “Dobbiamo tener presente che comunque per una visita in telemedicina ci vuole lo stesso tempo se non un po’ di più di quello che occorre per una visita in presenza. Il paziente deve essere supportato sia sul fronte tecnologico ma anche attraverso la medicina territoriale che va integrata con la digitalizzazione perché le visite in presenza dovranno esserci ancora ma integrandole con la telemedicina. Il paziente oncologico – soprattutto in alcune fasi della malattia – va visitato e guardato negli occhi, mentre per il follow up senz’altro la telemedicina può essere uno strumento formidabile”.

Dalla teoria alla pratica

Durante il primo lockdown e ancora oggi medici e pazienti hanno avuto modo di ‘allenarsi’ alla telemedicina ma quello che manca è una cabina di regia che detti regole uguali per tutti. Alcune regioni si sono attivate e sono più avanti come accade, per esempio, in Campania (ma non solo): “La nostra Rete oncologica è nata da poco ma si sé sviluppata una piattaforma informatica attraverso la quale c’è una ottimizzazione delle varie procedure. Per esempio, i pazienti possono riceve assistenza domiciliare in 24 ore, c’è un team specializzato che fornisce supporto infermieristico, c’è un’integrazione sul territorio ed effettuiamo la consultazione online degli esami”, racconta Paolo Ascierto, Istituto nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale – Napoli. Altri esempi virtuosi ci sono ma quello che manca è l’omogeneità nelle varie regioni: “E’ necessario formalizzare la teleconsulenza, che sia con Zoom o con altre piattaforme per la consultazione dei documenti medici”, sottolinea Paolo Corradini, Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Serve una tecnologia unica per tutte le regioni e anche una fase di educazione dei pazienti e dei caregiver perché gli anziani non sono molto abituati a fare telemedicina. Ma serve un input dal Ministero della salute per avere un’omogeneità che al momento non c’è”.

Sviluppare la medicina del territorio

Nonostante durante l’emergenza Covid-19, l’erogazione delle terapie ai pazienti non abbia subito rallentamenti, ha subito invece una flessione la prevenzione sia primaria che secondaria dei pazienti non-Covid. Proprio per rispondere a questa esigenza, tra le azioni indicate come prioritarie per il post-emergenza risalta quella relativa all’istituzione di servizi in grado di rafforzare l’assistenza domiciliare e la medicina territoriale. “Il sistema sanitario nazionale deve essere riprogrammato così come le nostre aziende ospedaliere perché non abbiamo spazio per i pazienti a bassa intensità di cura”, afferma Mario Boccadoro, Università degli Studi di Torino. “Gli ematologi hanno la fortuna di avere una grande quantità di pazienti che guariscono con la chemioterapia e che poi invadono gli ospedali per i controlli ma proprio loro andrebbero allontanati dagli ospedali e curati sul territorio. Anche in questo caso, però, per una integrazione davvero funzionale tra ospedale e territorio abbiamo bisogno di strumenti validati a livello nazionale in modo che sia possibile trattare i pazienti in modo omogeneo”.

Il ruolo del paziente

Dalla survey inoltre è emerso come circa 8 medici su 10 pensino che un supporto trasversale ai pazienti, da quello psicologico a quello nutrizionale e motorio, rappresenti uno tra i principali bisogni a cui sarà necessario rispondere nel prossimo futuro. Non c’è dubbio che la comunicazione da remoto sarà sempre più centrale nel rapporto medico-paziente, ma dovrà essere sviluppata accompagnando gradualmente i pazienti nel corretto utilizzo: la comunicazione mediata da strumenti digitali, ad esempio, viene ritenuta idonea solo in alcune fasi del percorso di assistenza e cura del paziente, come i controlli e i follow-up, e non nelle fasi diagnostico-terapeutiche. “Bisogna tenere conto delle implicazioni socioculturali perché non siamo abituati al rapporto medico-paziente attraverso il web e i nostri pazienti non hanno un’impostazione mentale di questo tipo anche per una questione di età”, sostiene Silvia Novello, Università degli studi di Torino. “E poi ci sono implicazioni tecniche perché sarebbe bene non limitarsi soltanto alla telefonata ma prevedere il più possibile anche la video-chiamata ma ci sono alcuni pazienti e alcune aree geografiche che hanno difficoltà a farlo e di questo bisogna tener conto”. Alla presentazione del progetto ‘Switch on’ hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle associazioni di pazienti: Anna Costato, Salute Donna Onlus, Melania Quattrociocchi, Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Giampiero Garuti, AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Gabriella Masiello, AIMaMe – Associazione Italiana Malati di Melanoma e tumori della pelle che hanno espresso i loro bisogni anche in riferimento alla disponibilità di informazioni scientificamente valide che li tuteli dal rischio di imbattersi in fake-news.

Il progetto Switch on

Il progetto presentato oggi ha l’obiettivo di creare tavoli di lavoro e di confronto tra tecnici, medici specialisti, associazioni di pazienti e stakeholder di riferimento che possano portare allo sviluppo di proposte progettuali concrete. Si parte proprio dalle esigenze emerse dall’indagine per andare avanti con il progetto. Il prossimo passo sarà l’individuazione da parte del comitato scientifico di alcune delle esigenze emerse come prioritarie attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro per poter implementare progetti per sostenere e dare impulso all’oncologia ed ’ematologia di domani.