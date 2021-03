La genomica sarà il futuro dell’oncologia e in alcuni tumori è già il presente. Oggi il sequenziamento di ultima generazione del genoma tumorale consente di studiare molti geni legati alla malattia e di trarre informazioni utili sulla prognosi e per le terapie. E il vantaggio non è piccolo: sono molti i pazienti che potrebbero beneficiare delle tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Secondo uno studio dell’Università del Michigan, infatti, fino all’80% delle persone colpite dal cancro potrebbe avere una o più mutazioni, e fino al 60% potrebbe sperimentare benefici medi o elevati da terapie mirate, basate proprio sul sequenziamento genetico di ultima generazione. I risultati sono pubblicati su Jama Oncology.

Perché è importante studiare i geni di un tumore?

Sequenziare il genoma di una neoplasia consente di conoscere meglio le caratteristiche della malattia e di individuare elementi – alterazioni genetiche – che forniscano dati utili all’oncologo. Le cellule malate possono sviluppare, e spesso succede, delle alterazioni (mutazioni), assenti nelle altre cellule dell’organismo, che oggi in diversi casi sono facilmente riconoscibili attraverso i test di ultima generazione. Identificando queste mutazioni si ottiene una sorta di firma della malattia, che può presentare alcune caratteristiche piuttosto che altre, che in questo modo ci fornisce indicazioni sulla sua gravità, dunque sulla prognosi, e sulle terapie a cui potrebbe rispondere meglio. Ci sono infatti già alcuni farmaci che sfruttano specificamente queste alterazioni come bersaglio, mentre su altre cellule in assenza delle mutazioni non hanno questi effetti.

I nuovi test NGS

La medicina di precisione e personalizzata si fanno sempre più strada in vari settori della cura, in particolare in oncologia. Oggi sotto la lente dei ricercatori ci sono gli innovativi test NGS (Next Generation Sequencing) piattaforme tecnologiche che permettono di sequenziare contemporaneamente numerosi geni del tessuto tumorale anziché uno per volta, come avviene con le tecnologie precedenti – che rimangono comunque molto valide. Nello studio gli scienziati indagano proprio questi nuovi strumenti e il loro impatto in termini di vantaggi nelle terapie. La ricerca ha coinvolto più di 1000 pazienti con tumori solidi (quelli che non riguardano le cellule del sangue) allo stadio avanzato.

L’impatto del genoma

I risultati indicano che l’utilizzo della genomica è utile e importante già oggi per la maggioranza dei pazienti: infatti ben 817 partecipanti, circa l’80% del campione, aveva alterazioni genomiche che potrebbero essere aggredite con i farmaci che abbiamo. Di questi, 132 pazienti hanno effettivamente ricevuto terapie specifiche basate sull’esito del sequenziamento. All’interno di questo sottogruppo 49 persone – quasi il 40% – ha mostrato un beneficio clinico e 26 pazienti (quasi il 20%) una risposta eccezionale. In tutto, circa il 60% dei partecipanti trattati con queste terapie ha avuto giovamento. “L’alta percentuale di varianti PGV [alterazioni genetiche ndr] rilevate all’interno di vari tipi di cancro va a sostegno della raccomandazione di un test germinale diretto su tutti i pazienti con tumori avanzati”, si legge nello studio, che indica che questo risultato “supporta l’uso di una profilazione complessiva NGS come elemento che rientri nello standard di cura per queste malattie”.

Questo approccio potrebbe essere importante anche e soprattutto per quei pazienti con una neoplasia rara, il cui trattamento può essere più complicato, e con un tumore di origine sconosciuta, o meglio di cui non è nota la sede primaria, da cui è partita la sua diffusione: a spiegarlo sono gli specialisti della University of Texas MD Anderson Cancer Center in un editoriale di commento alla pubblicazione, sempre su Jama Oncology. La prima autrice del lavoro, Erin Cobain, sottolinea peraltro che il costo dei test è contenuto, se paragonato agli interventi e alle cure standard, spesso più dispendiose, ed è una tantum. La spesa iniziale più alta verrebbe poi ammortizzata considerando i benefici maggiori per numerosi pazienti, in termini sia di qualità di vita sia di sopravvivenza più in salute, con risparmi anche per il sistema sanitario nel suo complesso.