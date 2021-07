Vivi ogni giorno col sorriso, la vita è meravigliosa. La scritta compare su una foglia dell’Albero delle idee, un’stallazione posta all’interno del reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Ed è un fiorire di pensieri affidati a questi rami. Il progetto, presentato oggi, è stato promosso da ACTO – Associazione Contro il Tumore Ovarico Sicilia e dall’Ospedale catanese, e punta a coinvolgere tutti i reparti oncologici dell’isola.



“È un’iniziativa che crea umanità nel rapporto tra pazienti e medici In un reparto come l’Oncologia, che è luogo di speranza, di sofferenza e, per fortuna più spesso che nel passato, di rinascita”, commenta Ruggero Razza, Assessore regionale alla Salute. “I professionisti dell’Ospedale Cannizzaro hanno ancora una volta voluto creare questa occasione di condivisione profonda tra loro, i pazienti e i familiari, che sono altrettanto coinvolti vivendo l’apprensione della malattia e la speranza della guarigione”. “È un progetto improntato al coinvolgimento di realtà associative e dei pazienti con i loro familiari, perché contribuisce a migliorare ulteriormente la qualità della sanità siciliana e catanese di cui siamo orgogliosi”, aggiunge il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

“L’Oncologia dimostra ancora una volta la vivacità delle proprie attività, rafforzando l’integrazione tra l’ospedale e il territorio grazie al pieno riconoscimento del ruolo delle associazioni e della centralità del paziente”, ha detto anche il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro Salvatore Giuffrida. “Sono convinto che questa iniziativa contribuirà a migliorare il servizio ai nostri pazienti perché viene incontro a quella che è la nostra idea: di avere all’interno di un’unica struttura ospedaliera tutto quello di cui i pazienti hanno bisogno, non soltanto a livello medico e clinico, ma anche sotto il profilo psicologico e di supporto”, sottolinea Paolo Scollo, direttore del Dipartimento materno-infantile, nonché fondatore e consigliere di ACTO Sicilia,

“Il paziente è da sempre non solo al centro dei nostri valori, ma concretamente alla base della nostra missione di lotta contro il tumore. La convergenza di intenti con questa bellissima ma anche utilissima iniziativa di ACTO Sicilia che mira a raccoglierne spunti ed idee per migliorare il percorso assistenziale non poteva essere maggiore. Un privilegio per noi poter assicurare il nostro contributo”, ha concluso Andrea Musilli, Country Business Director di Clovis Oncology Italia che ha sostenuto il progetto dell’Albero delle idee.