BRUCIORI, difficoltà a digerire, sensazione di peso dopo i pasti: sono solo alcuni disturbi che possono far sospettare la presenza di un tumore allo stomaco. E che spesso vengono trascurati, anche dai medici: così la diagnosi arriva tardi. Tanto che questa neoplasia è fra quelle più ostiche, con solo il 32% dei pazienti vivo cinque anni dopo la diagnosi. Per migliorare il processo diagnostico e l’accesso alle cure nasce la Carta dei diritti dei pazienti con tumori gastrointestinali, che sono principalmente il cancro del colon-retto, dello stomaco e del pancreas.

«C’è molto su cui lavorare», spiega Claudia Santangelo, presidente dell’associazione Vivere senza stomaco tra i promotori della Carta: «Ci sono otto diritti di cui vogliamo esigere il rispetto e che, invece, sono pregiudicati dalle criticità nell’assistenza sanitaria». Per esempio, il diritto di essere curati in centri che abbiano trattato un numero sufficiente di pazienti, secondo quanto indicato da un decreto ministeriale perché migliore garanzia di qualità. La Carta per questo chiede la creazione a livello nazionale di una rete di eccellenza per i tumori gastrointestinali. Fondamentale è poi l’adozione di un approccio multidisciplinare, con percorsi terapeutici chiari e strutturati sull’intero territorio, insieme all’accesso alla migliore terapia disponibile per il paziente. «I trattamenti della malattia in fase avanzata, spesso farmaci ad uso compassionevole – aggiunge Santangelo – non sono somministrati in tutti gli ospedali e in maniera uniforme nel paese». Come fondamentale è anche l’assistenza nutrizionale, finalizzata anche a poter fare le terapie: gli alimenti a fini medici speciali, ad esempio, non sono rimborsati in tutte le Regioni.

Le altre criticità messe in luce dalla Carta dei diritti riguardano l’assistenza domiciliare e l’assistenza territoriale, possibile con una solida rete locale, per evitare i frequenti viaggi cui sono costretti i pazienti. E ancora, l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, un diritto sancito e riconosciuto dalla legge 38 del 2010 che è ancora disatteso a causa di un’ampia disomogeneità di accesso a questi trattamenti.

«Si può fare ancora di più anche per la diagnosi precoce», spiega Stefano Cascinu, direttore dell’Oncologia medica del San Raffaele di Milano: «Se nel cancro del colon-retto abbiamo più strumenti sia preventivi, grazie agli screening nazionali, sia terapeutici, in quello dello stomaco e del pancreas c’è ancora molta strada da percorrere». In questi tumori i sintomi sono più aspecifici e la mortalità è ancora elevata. Anche per questo il riconoscimento tempestivo dei casi si regge sulla massima attenzione da parte del medico ai sintomi e al quadro clinico del paziente. «Per il tumore dello stomaco – chiarisce Cascinu – le persone con più di 50 anni che lamentano difficoltà digestive o bruciore, per almeno 2 settimane, dovrebbero vedersi prescritta una gastroscopia, invece che farmaci antiacidi o inibitori di pompa, che potrebbero soltanto mascherare la patologia». L’allerta dovrebbe essere massima, poi, per chi ha numerosi casi in famiglia. «In questa cornice si deve avere una consulenza genetica – raccomanda l’esperto – e si deve fare il test per le alterazioni del gene Cdh1».

Anche per il cancro del pancreas la diagnosi potrebbe arrivare un po’ prima, almeno per alcuni pazienti. «Per chi ha più di 50 anni, i campanelli d’allarme –specifica Cascinu – sono: difficoltà digestive o sensazione di peso dopo pranzo, in particolare se la gastroscopia è negativa; o ancora, in assenza di questi disturbi, un’iperglicemia non motivata da sovrappeso od obesità». Un’ecografia dell’addome e se necessario una Tac o una risonanza magnetica possono consentire di identificare il tumore mesi prima, con una prognosi spesso molto migliore. Una volta scoperta la malattia, poi, è bene agire tempestivamente e in maniera strutturata. «La terapia – spiega l’oncologo – deve essere messa a punto e aggiornata costantemente da un team composto da oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, gastroenterologi, nutrizionisti e radiologi. Soltanto in questo modo è possibile garantire le migliori cure disponibili per tutti». In tal senso, rimarca Cascinu, sommando la sua voce a quella di Claudia Santangelo, non devono più esserci differenze geografiche.