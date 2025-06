Tumori del Sangue: Novità dal Congresso EHA 2025 a Milano

Nuove opportunità terapeutiche per il linfoma mantellare e la leucemia linfatica cronica sono al centro del congresso EHA 2025 a Milano. Per il linfoma mantellare, lo studio Echo ha evidenziato una miglior sopravvivenza libera da progressione grazie all’immunochemioterapia combinata con aclabrutinib. Per la leucemia linfatica cronica, lo studio Amplify ha dimostrato l’efficacia superiore della combinazione di acalabrutinib e venetoclax rispetto all’immunochemioterapia. Queste innovazioni rappresentano significativi passi avanti nel trattamento di queste malattie ematologiche.

