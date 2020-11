La paura di ammalarsi di Covid

“C’è molta ansia e preoccupazione. I controlli sono stati differiti e in qualche caso bloccati. Anche per gli esami del sangue non c’è chiarezza su dove farli. E’ tutto piuttosto aleatorio e siccome le nostre malattie sono a volte bizzarre e possono cambiare repentinamente, questo è un problema”. Sono parole e sensazioni di, un paziente affetto da mielofibrosi. Come lui tanti altri pazienti con un tumore ematologico (e non solo) hanno paura di questa seconda ondata. Perché i pazienti ematologici che contraggono l’infezione rischiano molto, sia per le conseguenze dirette del virus sia per la mortalità, più alta di qualche punto (5-6%) rispetto alla popolazione sana e ad altre categorie di malati. Cosa rischiano i pazienti con neoplasie ematologiche in tempi di pandemia, quali sono le nuove infezioni in ematologia e il trattamento delle malattie del sangue nel 2020, sono alcuni dei temi affrontati il 9 e 10 novembre durante i lavori della 5° Conferenza Nazionale “La vita ai tempi del COVID-19: ad alto rischio i pazienti affetti da tumori del sangue”, promossa da Ail,. Il 9 e il 10 novembre dalle ore 10,15 è possibile seguire la Conferenza collegandosi a questo link.

La storia di paziente ematologico di Massimiliano ha avuto inizio dieci anni fa, quando a seguito di un leggero malessere (stanchezza, lieve cefalea e testa confusa) si sottopose a dei semplici esami del sangue dietro insistenza della moglie. La diagnosi fu quasi immediata: trombocitemia. Due anni fa la malattia ha avuto una evoluzione in mielofibrosi. Ora Massimiliano è in terapia con Ruxolitinib presso il Centro di Ematologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. “Certamente l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 ha impattato in maniera piuttosto importante su noi pazienti e non solo quelli di noi con malattie mieloproliferative”, racconta Massimiliano che è anche un referente nazionale Ail. “Avvertiamo diversi disagi, dovuti al fatto che, tra le altre cose, le nostre malattie mancano di un preciso inquadramento giuridico e, quindi, anche il discorso di essere malati fragili con il diritto di ottenere alcuni benefici non viene adeguatamente riconosciuto. Molti pazienti rispetto a queste problematiche vivono nell’angoscia di non sapere cosa potrebbe accadere contraendo il Covid-19 rispetto a un qualsiasi paziente. Le preoccupazioni sono quindi legate in parte a questioni strettamente sanitarie e organizzative e in parte a questioni burocratiche”.

Cure e ricerca durante il Covid

L’emergenza sanitaria in atto ha reso difficile la gestione delle malattie e questo è vero anche per le persone affette da tumori del sangue, che hanno incontrato diversi problemi nella prima fase di lockdown e ne incontrano ancora oggi con la ripresa dell’infezione da Covid-19. Eppure, gli ematologi tengono a sottolineare che i trattamenti sono proseguiti e così le cure di alta complessità, come le Car-T, non hanno subito rallentamenti o ritardi. In questi mesi nemmeno la ricerca si è mai fermata. Gimema – Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto – ha proseguito il suo impegno con all’attivo numerosi studi clinici che coinvolgono gran parte dei 150 Centri di Ematologia aderenti e la rete dei laboratori LabNet, che Ail da sempre sostiene contribuendo al loro finanziamento.

Il sostegno dei volontari

Per quanto riguarda i pazienti, un grande sostegno è arrivato dagli oltre 18.000 volontari Ail. “In questi mesi di grave emergenza sanitaria – dichiara Sergio Amadori, presidente nazionale – tutti i nostri volontari sono stati mobilitati attraverso l’attività delle 81 sezioni provinciali diffuse sul territorio nazionale e hanno sopperito a molte problematiche socio-sanitarie, ad esempio portando i farmaci a casa del paziente, la spesa, provvedendo ai pagamenti di routine e offrendo conforto. È stata implementata l’assistenza domiciliare dalle sezioni provinciali che la erogano per rispondere all’esigenza crescente di ambulatori e day hospital. I nostri volontari, medici e infermieri hanno dovuto affrontare e risolvere alcune difficoltà: l’impiego di un numero maggiore di professionisti, l’adeguamento ai nuovi protocolli di sicurezza e il reperimento di tutti i dispositivi di sicurezza”.

La comunicazione medico-paziente

Durante l’emergenza sanitaria si è verificato un altro profondo cambiamento che ha riguardato la comunicazione e la relazione interpersonale tra medico e paziente. Il Covid-19 ha in parte allontanato il paziente ematologico dall’ospedale per motivi di sicurezza e ha costretto i clinici a confrontarsi con un nuovo modo di entrare in contatto con i propri pazienti. “Riguardo la comunicazione, il Covid-19 ha cambiato tutto – afferma Mario Boccadoro, direttore Divisione Universitaria di Ematologia Università degli Studi di Torino, Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza.

La mancanza del contatto fisico

“Quello che c’è di completamente diverso – fa notare Boccadoro – è che sono state eliminate tutte le cose non indispensabili: i pazienti che stanno bene e sono stabili vedono rinviati i controlli; le terapie orali sono prescritte per due mesi invece che per uno, ma tutto questo allontanamento del paziente dalle strutture di cura non è senza conseguenze psicologiche, perché si tratta pur sempre di pazienti oncologici, con angosce e una serie di necessità che adesso non vengono soddisfatte. Manca la stretta di mano, guardarsi negli occhi, discutere attorno a un tavolo. Quello che cerchiamo di fare durante la Conferenza Nazionale è parlare con i pazienti a cui nessuno sta parlando. La tecnologia digitale aiuta, anche se non è come stringersi la mano, ma supplisce in questo particolare momento alla mancanza di contatto diretto e di dialogo”.