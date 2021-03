Nei pazienti italiani con tumore del pancreas, la diffusione della mutazione dei geni Brca è più elevata di quanto non si pensasse: quasi uno su 10 sotto i 74 anni (9% per la precisione) è infatti portatore di una delle varianti patogeniche nei geni Brca1 o Brca 2, che predispongono al rischio di ammalarsi. A dirlo è una ricerca coordinata dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e pubblicata sulla rivista della European society for medical oncology Esmo Open .

“Sebbene la funzione dei geni Brca sia stata scoperta in relazione al tumore del seno e delle ovaie, oggi sappiamo che questi geni, quando mutati, possono favorire l’insorgenza di altre neoplasie, come quella del pancreas, appunto, ma anche del colon e della prostata” spiega Stefano Cascinu, primario dell’Unità di oncologia medica dell’ospedale San Raffaele, docente di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele e tra gli autori del paper. Però “fino a oggi c’erano pochi dati sulla prevalenza delle mutazioni Brca nei pazienti con tumore al pancreas, soprattutto nella popolazione italiana. Ecco perché lo studio pubblicato su Esmo è così importante”, dice Cascinu. I risultati della ricerca possono avere infatti implicazioni dirette sia in termini di prevenzione che di trattamento del cancro del pancreas, una malattia con cui convivono oggi in Italia oltre 21 mila persone e la cui sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 7% negli uomini e del 9% nelle donne.

Mutazioni Brca: fino al 17% dei pazienti under 40

Lo studio ha coinvolto 939 uomini e donne (il 52% e il 48% del campione rispettivamente) affetti da adenocarcinoma del pancreas in cura tra giugno 2015 e maggio 2020 in alcuni tra i principali centri oncologici Italiani. L’età media del campione era di 62 anni, il 62% era già in fase metastatica e il 29% aveva una storia familiare di tumori potenzialmente legati ai geni Brca. Tutti, indipendentemente da età, storia familiare e presenza di metastasi al momento della diagnosi, sono stati sottoposti a test genetico per la ricerca di mutazioni di Brca 1 o 2. “In totale è risultato positivo alle varianti patogeniche di questi geni il 9% dei pazienti con meno di 74 anni – afferma Michele Reni, coordinatore dello studio e direttore del Programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center del San Raffaele – Si tratta di un valore molto più alto di quello atteso, al netto della variabilità che si riscontra nelle diverse fasce d’età”. “Le mutazioni Brca predispongono infatti allo sviluppo dei tumori in età più giovanile – riprende Redi – mentre il tumore al pancreas insorge con maggiore frequenza in età più avanzata: ecco perché le mutazioni sono presenti nel 17% dei pazienti con meno di 40 anni ma appena nel 6,2% dei pazienti ultra settantenni”. Studi precedenti a questo hanno riscontrato una frequenza di BRCA mutati più bassa di addirittura un terzo: il 6% invece del 9%. Un valore che, secondo i ricercatori del San Raffaele, è dovuto a una preselezione dei pazienti da sottoporre al test genetico, che escludeva una parte importante dei portatori.

Estendere i test genetici

Ma qual è il significato di questi risultati, in termini di conoscenze della malattia e soprattutto di applicazioni cliniche? “Che l’Italia è un paese ad alta incidenza per le mutazioni dei geni Brca, alla stregua di alcune aree degli Stati Uniti – dice Reni – Un fatto che impone dei cambiamenti nelle linee guida dei test genetici: non possiamo più limitarci ad eseguire il test nel caso di tumori metastatici, ma bisogna farlo sempre, per qualsiasi paziente sotto i 74 anni. Solo così possiamo identificare tutti i portatori, garantire loro le migliori chance di trattamento e fare prevenzione nei famigliari a rischio”. Sappiamo infatti, spiegano gli esperti, che le chemioterapie più efficaci contro il tumore al pancreas Brca positivi sono quelle a base di platino, mentre la scoperta di altri familiari portatori della mutazione permette il loro inserimento in programmi di prevenzione del tumore di seno, ovaie, pancreas o prostata.

Cosa significa avere la mutazione e gli altri fattori di rischio

Brca1 e Brca 2 sono geni localizzati rispettivamente sul cromosoma 17 e sul cromosoma 13 di ogni essere umano. Sono geni onco-soppressori, i loro “prodotti”, cioè ,correggono i danni al Dna che si verificano naturalmente o per effetto dell’esposizione a cancerogeni all’interno delle cellule, impedendo così che le mutazioni si accumulino finendo per trasformare le cellule sane in cellule cancerose. Alcuni però posseggono versioni mutate di BRCA1 o 2 (le varianti patogeniche) che rendono inefficace il sistema di protezione dai danni alla doppia elica. Per queste persone il rischio di ammalarsi è sensibilmente maggiore che nel resto della popolazione.

Quello genetico è un fattore di rischio che non si pu modificare, ma ne sono altri modificabili: il più associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma pancreatico è il fumo di sigaretta; poi l’obesità, una ridotta attività fisica, un elevato consumo di alcol e di grassi saturi e una scarsa assunzione di verdure e frutta fresca. Sono inoltre condizioni di rischio la pancreatite cronica il diabete mellito e l’aver subito una gastrectomia.