Indipendentemente dal tipo di tumore, in chi presenta la fusione del gene NTRK, il farmaco mirato larotrectinib ha dimostrato tassi di risposta elevati che si sono mantenuti per oltre quattro anni. I dati arrivano da tre studi condotti complessivamente su 206 pazienti adulti e pediatrici, con 21 tipi di tumori solidi diversi – sia del sistema nervoso centrale, primitivi o metastasi, sia del polmone – tutti con questa stessa alterazione genetica. Si tratta del più ampio gruppo di pazienti seguito per il periodo più lungo rispetto agli altri farmaci della stessa classe (gli inibitori di TRK), con un follow-up mediano di 22,3 mesi.

Risultati importanti. Ecco perché servono i test

I risultati saranno presentati al prossimo American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, che si terrà online il 4-8 giugno 2021, e mostrano una durata di risposta mediana di 49,3 mesi. Il tasso di risposta globale alla terapia è stata del 75%, con il 22% (45 pazienti) di risposte complete. Nei pazienti valutabili con metastasi cerebrali (15), il tasso di risposta globale è stata del 73%. Il profilo di sicurezza è in linea con quanto riportato precedentemente. La maggioranza degli eventi avversi correlati al trattamento riportati era di grado 1 o 2. “Questi dati confermano e rafforzano il profilo clinico di larotrectinib, supportando il suo impiego come opzione di trattamento efficace in adulti e bambini colpiti da tumori con fusione del gene NTRK”, ha affermato David S. Hong, professore di Investigational Cancer Therapeutics presso l’MD Anderson Cancer Center: “Rappresentano un chiaro razionale per sottoporre i pazienti oncologici a un completo test genomico che includa la ricerca delle fusioni dei geni NTRK 1/2/3, per comprendere meglio quale sia il gene driver del tumore e associarlo al trattamento giusto”.

I dati per il tumore del polmone e per i pazienti pediatrici

Il tumore di fusione NTRK si manifesta quando un gene NTRK si fonde con un altro gene non correlato. Larotrectinib è un inibitore TRK altamente selettivo, che è stato disegnato esclusivamente per trattare i tumori che presentano questa alterazione. In generale, la comparazione intra-paziente ha indicato che la maggioranza dei pazienti con tumori con fusione TRK ha manifestato un beneficio clinico significativo con larotrectinib, rispetto alla loro precedente linea di terapia.

Per quanto riguarda il tumori del polmone, i dati aggiornati dei pazienti adulti pretrattati (che avevano ricevuto una mediana di tre precedenti terapie) mostrano che larotrectinib è attivo e fornisce risposte rapide e durature, con un beneficio prolungato di sopravvivenza e un profilo favorevole di sicurezza a lungo termine. Tra i 15 pazienti valutabili, la risposta globale confermata è stata del 73%, e del 63% negli 8 pazienti con metastasi al SNC.

Inoltre, larotrectinib è stato valutato in 33 pazienti pediatrici e adulti con tumori primitivi del SNC: la risposta globale è risultata pari al 30%, con una riduzione del volume tumorale nell’82% dei pazienti con malattia misurabile. Il tasso di controllo della malattia a 24 settimane è stato del 73% e la sopravvivenza senza progressione è stata di 18,3 mesi.