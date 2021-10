Dal 2 ottobre all’11 dicembre al San Camillo Forlanini di Roma è “Ottobre Rosa”. Il nosocomio romano si veste di rosa e per l’occasione spalanca le porte all’arte ospitando, dal prossimo mercoledì 6 ottobre alle 15, nel reparto Uosd Diagnostica per immagini in senologia del padiglione Busi la retrospettiva di Patrizia Claps “Oltre visibile: il cuore vede quel che alla mente sfugge” .Volti di donna, archetipi femminili e immagini prodotte dalla fusione di colore e materia racchiusi in una ventina di quadri, decoreranno i corridoi del reparto del Busi, al fine di infondere messaggi chiari di forza e speranza alle donne chiamate ad affrontare un percorso di salute, talvolta non facile. Determinazione, forza, armonia e ricerca interiore, i temi portati all’attenzione dell’osservatore dall’artista che ha scelto offrire il proprio contributo alla campagna di prevenzione, parlando attraverso le immagini direttamente al cuore delle donne.





