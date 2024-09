Tumori aggressivi, dal pancreas al mieloma sempre più casi tra le giovani donne: uno studio svela il motivo

Un recente studio condotto dall’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma e dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche ha rivelato un significativo aumento dei tumori aggressivi tra le giovani donne sotto i 35 anni, in particolare cancro al pancreas, gastrico, colon-retto e mieloma. Pubblicato su ‘Bmc Medicine’, il lavoro si basa su oltre 10 milioni di casi registrati nel database Seer negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2020. Questo studio evidenzia una crescita rapida dell’incidenza del cancro al pancreas nelle donne tra i 18 e i 34 anni, con un tasso di crescita del 9,37%, quasi il doppio rispetto agli uomini della stessa fascia di età (4,43%).

Gli autori attribuiscono questo aumento a stili di vita poco salutari, in particolare tra le nuove generazioni, che mostrano un’alta esposizione a fattori di rischio tradizionalmente associati alla popolazione adulta, come obesità, diabete e consumo eccessivo di alcol e tabacco. La maggiore incidenza di tumori aggressivi nelle giovani donne richiede un’attenzione speciale da parte della comunità medica e di ricerca, con un focus sulla diagnosi precoce e su terapie innovative.

Luca Cardone, ricercatore presso Ire e Cnr-Ibbc, sottolinea che negli ultimi dieci anni si è osservato un incremento generale dell’incidenza di questi tumori tra i giovani e una particolare disparità di genere, con le donne che presentano tassi più elevati rispetto agli uomini in alcuni di essi. Studi futuri si concentreranno sull’analisi di fattori di rischio comuni per comprendere meglio questi trend.

Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Ire, evidenzia l’importanza di campagne di sensibilizzazione sui rischi degli stili di vita non salutari e la necessità di sviluppare programmi di screening per gruppi chiaramente a rischio. Sebbene manchino linee guida per la diagnosi precoce di tumori come quello pancreatico, una maggiore consapevolezza dei sintomi può migliorare i risultati clinici.

Infine, gli studi suggeriscono che il sesso e il genere sono variabili cruciali nella ricerca scientifica per garantire cure più precise ed eque. È stata recentemente pubblicata una guida sulla medicina di genere, evidenziando la necessità di considerare tali fattori nella ricerca e nella pratica clinica.