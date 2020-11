In Italia ogni anno si registrano oltre 14mila nuove diagnosi di tumore al pancreas. Una malattia insidiosa, spesso silenziosa e con un trend di casi in aumento che lo classifica tra le patologie emergenti. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, in collaborazione con Associazione Nastro Viola e Fondazione Nadia Valsecchi, accendono i riflettori per la Giornata mondiale. Un’occasione, quella celebrata oggi con l’incontro online ‘Il Gemelli per i pazienti, i pazienti con il Gemelli’, per far sentire il supporto e la vicinanza alle persone con tumore al pancreas e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, unica arma nella lotta a questo tumore.

Fonte