UN SEMPLICE prelievo di sangue per avere in ogni momento informazioni sul tumore maligno epiteliale dell’ovaio e la sua progressione. E’ necessario sequenziare il Dna, presente nel sangue, ed è possibile intercettare le tracce della presenza del Dna tumorale, misurarlo e studiarlo. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista americana Clinical Cancer Research, è stato condotto da ricercatori del Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, guidato da Maurizio D’Incalci, in collaborazione con i medici dell’Ospedale San Gerardo di Monza (Università di Milano Bicocca) e dei ricercatori dell’Università di Padova e dell’Harvard Medical School di Boston. Ed è stato reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Alessandra Bono Onlus e della Fondazione AIRC.

“Il tumore epiteliale maligno dell’ovaio – spiega Maurizio D’Incalci – è una patologia molto complessa caratterizzata da una forte instabilità del proprio genoma. A oggi sono disponibili molte informazioni sulle caratteristiche molecolari della malattia all’esordio, mentre sappiamo poco o nulla sulle caratteristiche della patologia al momento della recidiva, quando diventa progressivamente resistente alla terapia farmacologica”. “La biopsia liquida basata sulla misura del Dna tumorale circolante nel sangue – aggiunge D’Incalci – ci permette invece di seguire l’andamento della malattia e la risposta alle terapie. Permette di anticipare la diagnosi di recidiva di molti mesi rispetto ai metodi standard”.

Per questo studio è stata utilizzata una tecnologia avanzata. “Queste ricerche – precisa Sergio Marchini, che guida l’Unità di Genomica Translazionale dell’Istituto Mario Negri – sono state possibili grazie allo sviluppo di nuove tecnologie per il sequenziamento del Dna e all’utilizzo di sofisticati algoritmi di analisi bioinformatiche messi a punto dall’Unità che dirigo, che permettono di riconoscere le tracce del Dna tumorale presente nel sangue con una elevatissima sensibilità. Grazie a questo metodo, sarà anche possibile decidere se fare o meno una terapia medica in quei casi di tumori diagnosticati in fasi iniziali che permettono una rimozione apparentemente completa del tumore”.

E in futuro si prevedono collaborazioni con l’estero per verificare ulteriormente i risultati della ricerca. “Abbiamo già avuto la richiesta di collaborazione da alcuni centri oncologici italiani ed esteri – conclude Maurizio D’Incalci – per applicare questa metodica in pazienti con tumori ovarici e questo ci consentirà di verificare su ampie casistiche l’impatto dell’applicazione della biopsia liquida sull’efficacia dei trattamenti in pazienti con tumori ovarici”.