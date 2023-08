Tumore nel cane, la prevenzione può salvarlo: alimentazione e consigli

Possiamo riscontrare il tumore anche nel nostro cane, per questo motivo la prevenzione è molto importante. Facciamo attenzione all’alimentazione.

Sono molte le patologie che possono colpire siano noi esseri umani che i nostri amici a quattro zampe come l’artrosi, il diabete, le allergie e persino il cancro. Per questo motivo è sempre consigliato sottoporre il proprio amico a quattro zampe a delle visite veterinarie regolari.

Tuttavia, nonostante ciò, ogni anno vengono rivelati molte diagnosi di cancro nei nostri amici a quattro zampe soprattutto nei cani di mezza età. Proprio come nelle persone, il cancro può manifestarsi per diversi fattori, ma l’alimentazione può avere un ruolo molto importante nella prevenzione di questa malattia. Vediamo insieme qui di seguito come e perché l’alimentazione è importante per il tumore nel cane.

Tumore nel cane: la prevenzione può salvargli la vita

Purtroppo sono molti i cani che muoiono a causa di un tumore, per questo motivo è molto importante sapere come prevenire tale malattia nel nostro amico peloso. Un modo per ridurre al minimo i rischi di tumore nel nostro amico a quattro zampe è mantenere quest’ultimo in salute e in forma.

Sebbene non ci sia una soluzione precisa per prevenire il cancro, è molto importante far seguire una dieta che possa offrire al nostro amico a quattro zampe i nutrienti di cui ha bisogno per affrontare un tumore o altre patologie.

Per questo motivo è necessario che il nostro amico peloso segua una dieta equilibrata e che faccia attività fisica, anche perché l’eccessivo peso nel nostro amico a quattro zampe può portare non solo a diverse patologie ma anche al tumore. Infatti i cani in sovrappeso sono inclini a sviluppare determinati tipi di tumori come:

Tumore al seno

Tumore alla vescica

Liposarcoma

Per questo motivo è necessario che Fido segui una dieta sana. Inoltre ci sono anche alcuni alimenti che possono essere utili per rafforzare il sistema immunitario e quindi prevenire eventualmente la presenza di un tumore nel cane, essi sono:

Broccoli

Cavolfiore

Cavolo cappuccio

Melanzane

Carota

Zucca

Mela

Fragole

Mirtilli

Pesca

Curcuma

Rosmarino

Semi di lino

Prezzemolo

Importanza della visita veterinaria

Come abbiamo visto in precedenza è possibile prevenire o comunque rafforzare il sistema immunitario del nostro amico peloso attraverso l’alimentazione. Tuttavia per prevenire il cancro nel cane è molto importante anche portare regolarmente quest’ultimo dal veterinario.

Ciò perché, anche se in molti casi il tumore non può essere prevenuto, una diagnosi e un trattamento veloce possono dare più probabilità di sopravvivenza al nostro amico peloso. Infatti sarebbe opportuno portare la propria palla di pelo dal veterinario almeno una volta all’anno,

Tuttavia la frequenza dipende dall’età e dalle condizioni mediche del cane. Infatti un cane più anziano potrebbe aver bisogno di più esami all’anno, per questo sarebbe opportuno portarlo ogni 6 mesi, in modo tale che lo specialista potrà esaminare le varie parti del corpo e del nostro amico peloso, in quanto vi sono diversi tipi di tumori che possono colpire Fido:

Inoltre, ricordano gli esperti, è sempre importante tenere d’occhio la salute del proprio amico a quattro zampe, quindi ogni eventuale cambiamento comportamentale o fisico presente nel nostro amico peloso potrebbero essere un campanello d’allarme da non sottovalutare.