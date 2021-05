Una piccola vita salvata grazie alla professionalità dei medici, sostenuta da tecnologie all’avanguardia. Per la prima volta in Italia ed una delle prime al mondo un robot ha asportato in età pediatrica su una bimba di 4 anni un tumore renale maligno senza rimozione dell’intero rene, dopo la ricostruzione in 3D dell’anatomia della bambina.

Febbre e dolori

La piccola paziente era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Infantile Regina Margherita prima di Pasqua, aveva la febbre alta e dolori addominali: un’ecografia e una TAC rivelano una massa di circa 4 cm al polo superiore del rene destro.