Tumore endometrio: Aifa approva terapia combinata innovativa

Le donne con diagnosi di tumore dell’endometrio possono ora beneficiare di un nuovo trattamento. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l’uso dell’immunoterapia con dostarlimab, in combinazione con chemioterapia, per pazienti con carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, caratterizzato da deficit del sistema di mismatch repair (dMmr) e alta instabilità dei microsatelliti (Msi-h). Questa decisione segue i risultati dello studio Ruby, che mostrano una riduzione del 72% nel rischio di progressione e del 68% nel rischio di morte per le pazienti trattate con la nuova combinazione rispetto alla sola chemioterapia.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com