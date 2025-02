Tumore di 20 cm schiacciava cuore e polmone, salvato alle Molinette

Un uomo di 55 anni è stato salvato grazie a un intervento chirurgico complesso per rimuovere un timoma di quasi 20 centimetri che esercitava pressione sul cuore e su un polmone. L’operazione, lunga oltre 10 ore, si è svolta all’ospedale Molinette di Torino, dove i medici hanno dovuto sviluppare una tecnica innovativa mai utilizzata in precedenza per asportare i timomi.

Per rimuovere la massa tumorale, i chirurghi hanno dovuto aprire non solo il torace ma anche il pericardio, mantenendo il cuore in funzione. Questo è stato possibile grazie a uno strumento speciale, un posizionatore cardiaco, che ha permesso di sollevare il cuore mentre restava attivo, facilitando l’accesso alle strutture vitali dietro di esso.

L’equipe chirurgica, guidata dal professor Massimo Boffini della Cardiochirurgia universitaria e dal professor Enrico Ruffini della Chirurgia Toracica, ha coordinato il lavoro in modo meticoloso. Sono stati isolati il polmone sinistro e il cuore per rimuovere il tumore e ricostruire anche il diaframma parzialmente coinvolto.

L’intervento ha rappresentato un chiaro esempio di eccellenza medica e di collaborazione multidisciplinare, sottolineato dall’assessore regionale alla Sanità e dal direttore generale dell’ospedale. Questo successo apre nuove prospettive per futuri interventi di chirurgia toracica, dimostrando la competenza dei professionisti dell’ospedale Molinette, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.