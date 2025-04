Tumore dell’utero nei cani: cause, sintomi e trattamento

Il tumore dell’utero nel cane è una patologia che si verifica spesso in cagne non sterilizzate e anziane, ma molti di questi tumori sono benigni e non cancerosi. I tumori uterini sono rari e la causa è ancora sconosciuta; tuttavia, la sterilizzazione preventiva può aiutare a evitare la malattia. La diagnosi è complicata poiché i sintomi sono spesso assenti o non evidenti, rendendo difficile la rilevazione tramite esame fisico. Spesso, la condizione viene scoperta in stadi avanzati grazie all’uso di ecografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche, che consentono di identificare masse nell’utero e valutare eventuali metastasi.

Quando i veterinari sospettano la presenza di un tumore, eseguono una serie di test, tra cui analisi del sangue, esami delle feci e radiografie. L’ecografia è fondamentale per stabilire l’esistenza di masse, e in caso di fluido addominale, un campione deve essere esaminato in laboratorio. La biopsia del tumore fornisce la diagnosi finale.

Il trattamento varia a seconda dello stadio della malattia e può consistere in cicli di chemioterapia. È fondamentale un follow-up regolare per monitorare la progressione del tumore. In caso di piometra, che comporta un accumulo di pus nell’utero, è necessario un intervento tempestivo, spesso con rimozione dell’utero stesso. I tumori benigni, se identificati, devono essere rimossi per garantire il benessere dell’animale, consentendole di tornare a vivere normalmente.