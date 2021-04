Un programma di attività fisica per le donne che hanno avuto il tumore ovarico – dalla camminata alla corsa – personalizzato e controllato da un personal trainer dedicato, con il quale ogni partecipante è in contatto tramite una app. È il progetto “Movimento e Salute” ideato da Acto Onlus (Alleanza contro il tumore ovarico) che sta raggiungendo le diverse regioni italiane e che in questi giorni è arrivato anche in Puglia, per coinvolgere 19 pazienti della regione.

Il progetto, nato da un’idea di Emanuela Bellet, paziente e vicepresidente di Acto onlus, ha l’obiettivo principale di rafforzare la motivazione e la resilienza delle donne colpite dalla malattia ed è riservato a gruppi di pazienti in cura presso i centri specializzati nel trattamento di questa neoplasia e collegati alle affiliate regionali di Acto. Con l’aiuto dell’oncologo, vengono identificate le pazienti che possono aderire, sulla base delle condizioni fisiche individuali. “In questo particolare momento di restrizioni e distanziamento sociale tra le persone – commenta Annamaria Leone, Presidente di Acto Puglia – avere la possibilità di sentirsi parte di un gruppo, anche se in modo virtuale, e condividere con le altre donne le proprie esperienze consente di stare meglio fisicamente e psicologicamente, ed essere d’aiuto anche alle altre. Per questo ho accolto con entusiasmo l’invito a portare il programma nella nostra regione, dove sarà possibile camminare in riva al mare o nelle nostre belle campagne”.

Il programma è promosso da Acto e Ardea events, con il patrocinio dei gruppi di ricerca M.I.T.O. (Multiple Italian Trials in Ovarian Cancer) e MaNGO (Mario Negri Gynecological Oncology Group), e la app utilizzata è stata sviluppata da U4Fit. La tappa pugliese ha ottenuto il sostegno non condizionante di Clovis Oncology ed è stata presentata alle pazienti in un webinar a cui hanno partecipato anche i due personal trainer che le seguiranno. “Stile di vita, alimentazione e attività fisica sono tre momenti cardine della nostra vita quotidiana. In particolare l’attività fisica assume un ruolo di straordinaria importanza in pazienti in trattamento chemioterapico o nella fase di riabilitazione post terapia“, conclude Gennaro Cormio, dell’Università e del Policlinico di Bari: “La possibilità di svolgere attività fisica sotto la guida di un personal trainer esperto coniuga il desiderio di una vita ‘normale’ con la condivisione di questo percorso con altre donne, a beneficio della qualità di vita”.