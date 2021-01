IL TUMORE della prostata rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati ed è la forma di cancro più frequente negli ultracinquantenni, nel nostro paese si contano circa 37 mila nuoi casi l’anno. La sopravvivenza a 5 anni per questo tumore è superiore al 90%. Tuttavia una quota di pazienti sviluppa la resistenza al trattamento standard di deprivazione androgenica, con il risultato che il tumore continua a crescere e a diffondersi. Questa forma di malattia si chiama carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico o mCRPC (dall’inglese castration-resistant prostate cancer). Ebbene, nel 20-30% dei pazienti con mCRPC è presente una mutazione a carico dei geni HRR (cioè quelli che hanno la funzione di riparare il DNA danneggiato con un meccanismo di ricombinazione omologa). E soprattutto a carico dei BRCA 1 e 2 e ATM. La notizia riguarda proprio questi pazienti: il farmaco olaparib prolunga in modo significativo la sopravvivenza rispetto alle cure standard, come dimostra lo studio di fase 3 PROfound, i cui risultati aggiornati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Lo studio

Lo studio PROfound è un trial multicentrico internazionale randomizzato che ha valutato l’effetto di olaparib rispetto a enzalutamide o abiraterone più prednisone (terapia standard) in pazienti affetti da mCRPC. Tutti gli uomini arruolati nella ricerca avevano ricevuto precedentemente la terapia ormonale ma erano comunque andati incontro a progressione di malattia. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, o coorti, a seconda dello stato mutazionale HRR. Nella coorte A c’erano pazienti con alterazioni di BRCA1 e 2 o ATM mentre nella coorte B c’erano pazienti con mutazioni in uno degli altri 12 geni HRR. La coorte B – hanno dichiarato gli autori della ricerca – è stata più che altro esplorativa, visto che i dati sui geni diversi da BRCA1 e 2 e ATM sono ancora pochi. Il senso è stato, hanno spiegato “quello di cercare di stabilire se qualcuno dei dodici altri geni potesse essere rilevante come i 3 della coorte A nell’identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di olaparib”.

I risultati

Il rapporto tra pazienti trattati con olaparib e pazienti trattati con terapia standard è stato di 2 a 1, cioè 256 pazienti sono stati trattati con olaparib e 131 con terapia enzalutamide o abiraterone più prednisone. I risultati? Il tasso di sopravvivenza è passato da 14,7 mesi nel gruppo trattamento standard a 19,1 mesi nel gruppo olaparib. Nella coorte B, il tasso di sopravvivenza è stato di 11,5 mesi nel gruppo trattamento standard e di 14,1 in quello olaparib.

Una nuova possibilità di cura e di conoscenza

Gli inibitori di PARP, la classe cui appartiene olaparib, sono un gruppo di farmaci già utilizzati per la terapia target dei tumori dell’ovaio e della mammella. Agiscono inibendo il poli-ADP-ribosio-polimerasi, un enzima coinvolto nei processi di riparazione del DNA e nell’apoptosi, la morte cellulare programmata. “Ora, con lo studio PROfound potrebbe aprirsi una nuova possibilità di cura personalizzata con gli inibitori di parp anche per alcuni pazienti con tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione. Si tratta di una modalità che va ad aggiungersi a quelle già a disposizione, ma basata su un meccanismo di azione completamente differente da quello classico: qui non si agisce sui recettore androgenici, che come abbiamo visto alla lunga possono mediare lo sviluppo di resistenza, ma sul meccanismo di riparazione del DNA”, spiega Sergio Bracarda, direttore della Struttura complessa di oncologia medica e traslazionale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni: “Per altro, a questo riguardo sono in corso anche studi clinici che combinano i due ‘sistemi di attacco’ alla malattia. Diversi studi stanno testando olaparib o anche altri inibitori di parp in combinazione con altre molecole, come abiratoerone o altre classi di farmaci, sempre in pazienti con mCRPC. Sarà interessante conoscere i risultati di questi studi – conclude l’esperto – che potrebbero aiutarci anche a capire meglio la biologia della malattia”.