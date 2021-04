Rendere la medicina di precisione per il tumore della prostata accessibile a tutti, anche ai pazienti che abitano in regioni lontane dai grandi centri urbani e meno servite a livello di centri sanitari specializzati. Questo è l’obiettivo del progetto Hauptstadt Urologie (tradotto in inglese Capital Urology), condotto dall’Ospedale universitario della Charité di Berlino, struttura di riferimento per 4 milioni di persone. Il progetto, come racconta CancerWorld , coinvolge lo stato di Brandeburgo, un’area abitata da 3 milioni di persone e grande 30mila chilometri quadrati, e prevede la creazione di una rete – soprattutto digitale – di collegamento fra i medici locali e quelli dell’Ospedale universitario della Charité. Capital Urology è insomma uno dei primi esperimenti in cui si cercherà di portare il progresso al letto del paziente e non viceversa: se funzionerà, sarà il prototipo per altre malattie da replicare in altre regioni geografiche.

Creare una rete

L’idea è dell’urologo Thorsten Schlomm che insieme a Tim Rödiger, specialista dell’analisi dei sistemi sanitari, ha coinvolto più della metà dei 240 urologi nello stato federato di Brandeburgo, ciascuno dei quali con un bacino di circa 3mila pazienti. I quali devono avere soltanto un computer o uno smartphone su cui scaricare una app dedicata e in cui inserire i dati che verranno poi convogliati verso l’ospedale di Berlino.

Primo: organizzare i dati

Normalmente si hanno silos di dati, con diversi pezzetti conservati fisicamente in luoghi separati”, sottolinea Schlomm, che è professore di Urologia e direttore della Clinica urologica all’Ospedale universitario della Charité. “In questo modo è impossibile recuperare tutte le informazioni in un unico sistema. Oggi abbiamo sviluppato un sistema per centralizzare e strutturare tutti questi dati”. Ed è molto semplice: il paziente tiene un diario, accessibile al suo medico e allo stesso tempo registrato e salvato nel database centralizzato. Le informazioni riguardano lo stato di salute, gli effetti collaterali delle terapie, il dolore e la qualità di vita. Ma non è tutto. I dati vengono analizzati con due scopi: studiare meglio e trarre quante più informazioni possibile sui vari tipi di tumore per individuare la terapia migliore per il singolo paziente. Ad esempio si potrebbe scoprire che due persone, pur avendo un tumore della prostata con caratteristiche simili, hanno un decorso della malattia e una qualità di vita differenti: in quel caso può essere molto importante capire il perché.

Il progetto in pratica

Le persone vengono reclutate e coinvolte direttamente dal loro urologo di fiducia, che rimane il medico di riferimento, collegato però, tramite questa rete, all’ospedale Charité. Hanno già aderito al progetto 300 pazienti con cancro alla prostata avanzato e resistente al trattamento con terapia ormonale, che, anche se distanti 100 km da Berlino, riceveranno indicazioni sui trattamenti, prescrizioni e riferimenti per partecipare a trial clinici, tutto senza doversi spostare. Dei partecipanti totali circa il 50-60% riceve un invito per il sequenziamento del genoma tumorale, uno strumento molto importante per conoscere meglio prognosi, decorso e trattamenti migliori per un certo tipo di tumore della prostata. I pazienti con una mutazione nei geni Brca o in altri geni coinvolti nei meccanismi di riparazione del Dna riceveranno inibitori degli enzimi polimerasi (Parp-inibitori, come oloparib, approvato contro il tumore della prostata lo scorso novembre 2020). Altri pazienti saranno invitati a prendere parte a studi clinici su nuovi farmaci: ad esempio pazienti con delezioni del gene Pten, ad azione oncosoppressiva, potrebbero essere coinvolti all’interno di trial su inibitori della Akt, una proteina centrale nella proliferazione e nella sopravvivenza della cellula tumorale.

Benefici per tutti

Gli esperti stanno già lavorando per estendere questo modello ad altri tumori, come quello della vescica, e al melanoma, sotto l’azione di un altro gruppo dello Charité, e successivamente al cancro ovarico e dell’endometrio. E l’approccio potrebbe portare benefici per tutti, secondo gli autori: sia i pazienti, che ottengono e (capiscono) di ricevere le cure più appropriate, sia le aziende farmaceutiche, dato che delineare un trial con partecipanti che rispondono ai requisiti fa risparmiare tempo per le sperimentazioni.