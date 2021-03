L’ASSOCIAZIONE del farmaco mirato cabozantinib e dell’immunoterapico nivolumab per il trattamento di prima linea del tumore del rene avanzato ha ricevuto il via libera da parte del Comitato per i prodotti medicinali ad uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ne raccomanda l’approvazione. Ora, la Commissione Europea, che ha l’autorità di approvare i farmaci per l’Unione Europea (UE), procederà con la revisione della raccomandazione e la decisione finale, attesa nei prossimi mesi. Negli Usa, l’associazione di cabozantinib e nivolumab oome trattamento di prima linea in pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato è già stata approvata dall’ente regolatorio americano (FDA, Food and Drug Administration) a gennaio.

“La notizia di quest’oggi è accolta con entusiasmo dai medici che trattano i pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato”, ha affermato la dott.ssa Cristina Suárez, oncologo medico al Vall d´Hebron University Hospital, Barcellona (Spagna), e sperimentatore principale dello studio di fase 3 CheckMate -9ER. “L’opinione positiva del CHMP ci avvicina alla promessa di un nuovo approccio terapeutico che combini migliori esiti di trattamento, un profilo di tollerabilità favorevole e una qualità della vita correlata alla salute superiore per i pazienti”.

Lo studio CheckMate -9ER

La raccomandazione del CHMP si basa sullo studio di fase 3 CheckMate -9ER, nel quale cabozantinib in associazione con nivolumab ha raddoppiato la sopravvivenza libera da progressione e ha significativamente migliorato la sopravvivenza globale e i tassi di risposta. I benefici in efficacia sono stati osservati in tutti i sottogruppi chiave di pazienti. Inoltre, i pazienti trattati con cabozantinib in associazione con nivolumab hanno riportato una qualità della vita legata alla salute significativamente migliore e un più basso tasso di interruzioni definitive della terapia rispetto al trattamento standard con sunitinib. I dati completi dello studio erano stati presentati al Presidential Symposium della European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020, e al recente Genitourinary Cancers Symposium dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021 sono stati presentati dati aggiuntivi, che evidenziano un’efficacia superiore e sostenuta con una durata più lunga del follow-up e risultati di qualità della vita correlati alla salute significativamente migliorati.

Il carcinoma a cellule renali

Ogni anno vengono diagnosticati più di 400.000 nuovi casi di cancro del rene nel mondo. Di questi, il carcinoma a cellule renali (RCC) è il più comune tipo di tumore renale, responsabile di circa il 90% dei casi. Il carcinoma a cellule renali è due volte più comune negli uomini, che rappresentano anche oltre i due terzi delle morti. Se diagnosticato agli stati iniziali, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è alto, ma nei pazienti con RCC metastatico in stadio avanzato, il tasso di sopravvivenza è molto più basso, intorno al 12%, e non sono ancora state identificate cure.