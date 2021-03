IL PARADIGMA del trattamento di prima linea del tumore del rene avanzato con gli inibitori tirosin-chinasici TKI anti-angiogenici in monoterapia, come il sunitinib, sta cambiando, perché le combinazioni con l’immunoterapia funzionano di più, migliorando la sopravvivenza complessiva, la risposta obiettiva e la sopravvivenza libera da progressione della malattia.

Parola d’ordine combinare

Secondo lo studio CLEAR, un trial di fase 3 pubblicato New England Journal of Medicine e presentato al recente Simposio sui tumori genitourinari dell’American Society of Clinical Oncology,l’associazione tra lenvatinib (un inibitore di VEGF, una proteina che stimola la formazione dei vasi sanguigni che nutrono i tumori) e pembrolizumab (un inibitore del checkpoint immunitario PD-1) aumenta la sopravvivenza globale, la sopravvivenza libera da progressione di malattia e il tasso di risposta complessiva rispetto alla monoterapia standard con sunitinib. Mentre l’associazione lenvatinib-everolimus (una molecola che blocca la proliferazione delle cellule tumorali e induce l’apoptosi bloccando l’attività della proteina mTOR) ha ottenuto una migliore sopravvivenza libera da malattia rispetto alla terapia standard, sebbene non una sopravvivenza complessiva più lunga.

Negli studi futuri sunitinib non sarà il farmaco di confronto – ha dichiarato infatti Toni Choueiri, autore senior del paper e direttore del Lank Center for Genitourinary Oncology del Dana-Farber – perché nei pazienti con carcinoma del rene avanzato le terapie di combinazione hanno dimostrato una maggiore efficacia.

Lo studio

Oltre 1000 pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato e mai sottoposti prima ad alcuna terapia sistemica sono stati casualmente distribuiti in tre gruppi: un terzo ha ricevuto lenvatinib più pembrolizumab, un terzo lenvatinib più everolimus, un terzo sunitinib. L’obiettivo primario dello studio, cioè la domanda principale a cui il trial voleva rispondere, è stato la sopravvivenza libera da malattia (o PFS dall’inglese Progression Free Survival), cioè il tempo nel quale una persona malata di cancro continua ad avere la malattia, senza però che questa peggiori. Ebbene, entrambe le combinazioni, cioè sia lenvatinib-pembrolizumab che lenvatinib-everolimus si sono dimostrate più efficaci di sunitinib nel prolungare la PFS: nel caso della combinazione lenvatinib-pembrolizumab la PFS media è stata di 23,9 mesi rispetto a 9,2 mesi di sunitinib. Nel caso di lenvatinib-everolimus è stata di 14,7 mesi.

La sopravvivenza globale e la riduzione di malattia

Il tasso di sopravvivenza complessiva (o globale) valutata a 24 mesi è stato del 79,2% nel caso di lenvatinib-pembrolizumab, del 66,1% nel caso di lenvatinib-everolimus e del 70,4% in seguito al trattamento con sunitinib. La percentuale di pazienti la cui malattia si è ridotta (cioè quello che si chiama tasso di risposta) è stato del 71% nel gruppo lenvatinib-pembrolizumab, del 53,5% in quelli trattati con lenvatinib-everolimus e del 35,1% tra coloro che erano stati trattati con sunitinib. Il tasso di risposta completa (cioè la riduzione totale del tumore) è stato del 16,1% nei pazienti che hanno ricevuto lenvatinib-pembrolizumab, del 9,8% nel gruppo lenvatinib-everolimus, e del 4,2% nel gruppo trattato con sunitinib. “Il tasso di risposte e la sopravvivenza libera da progressione – ha aggiunto Choueiri – sono stati i più lunghi che abbiamo visto fino ad oggi in una combinazione di un inibitore VEGF mirato e un inibitore del checkpoint immunitario”.

Gli effetti collaterali molto comuni ma gestibili

Quasi tutti i pazienti arruolati nello studio CLEAR hanno sperimentato eventi avversi. Quelli più frequenti sono stati diarrea e ipertensione. Questi effetti collaterali hanno portato all’interruzione del trattamento nel 37,2% dei pazienti nel gruppo lenvatinib-pembrolizumab e alla riduzione della dose di lenvatinib nel 68,5% dei pazienti. Tuttavia, hanno detto i ricercatori che “sebbene la combinazione di lenvatinib e pembrolizumab fosse associata ad alcuni forti effetti collaterali, spesso questi eventi si sono gestiti in maniera adeguata”.

30 diagnosi su 100 in fase avanzata

In Italia i casi di tumore del rene sono circa 12.600, e il 60% delle diagnosi avviene per caso, cioè tramite un’ecografia addominale eseguita per altri motivi, senza sintomi specifici. Se si interviene nelle prime fasi della patologia, le guarigioni superano il 50%, ma il 30% circa delle diagnosi si ha però quando la malattia è già in stadio avanzato (cioè quando si avvertono i sintomi, in effetti). In questi casi, il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 12%.

I fattori di rischio

Nel nostro paese il cancro del rene è in calo: in tre anni, dal 2016 al 2019, sono state infatti registrate complessivamente 800 diagnosi in meno (soprattutto tra gli uomini) che corrisponde a una diminuzione dell’incidenza del 6%. Tra i fattori di rischio del cancro del rene c’è fumo al quale è viene attribuito circa il 40% dei casi nei maschi e il 25% nelle donne e il sovrappeso, a cui andrebbe ricondotto un quarto delle diagnosi.