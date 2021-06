Microcitoma: un nome poco conosciuto per una forma aggressiva di tumore al polmone (chiamato anche carcinoma polmonare a piccole cellule), che in Italia colpisce ogni anno seimila persone. A loro è dedicata la nuova campagna “Time for Lung – ogni attimo conta”, per ricordare l’importanza delle tempistiche nella gestione della patologia: dalla diagnosi precoce al rapido intervento, per poter accedere alle terapie.

La campagna, promossa da AstraZeneca con il patrocinio dell’associazione WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe onlus , vive online sul sito Semplicemente Io – Time for lung , con una parte dedicata ai clinici e una ai pazienti e ai caregiver: vi si trovano articoli e video in cui oncologi, psiconcologi ed altri specialisti medici spiegano la malattia e il percorso di cura.

“Il carcinoma polmonare a piccole cellule è considerato un tumore aggressivo a causa della velocità con cui aumenta di dimensioni e per l’elevata capacità di metastatizzare a distanza e in tempi brevi”, spiega Silvia Novello, Presidente di WALCE onlus e Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino: “Arrivare tempestivamente a una diagnosi potrebbe permettere di intercettare e trattare il tumore a uno stadio più precoce, quando il rischio di recidiva è minore, o quantomeno di fornire il prima possibile il miglior trattamento disponibile nella malattia estesa, che in questo momento è rappresentato dalla combinazione di chemio e immunoterapia”.

Il 60% dei pazienti, infatti, riceve la diagnosi in uno stadio avanzato o metastatico della malattia, quando sono già presenti metastasi. Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio: i tabagisti hanno una probabilità 60 volte maggiore di svilupparlo. “Per questo – conclude Novello – la campagna ‘Time for Lung – ogni attimo conta’ vuole anche informare i pazienti sull’importanza dei fattori e sui comportamenti che hanno il potere di influenzare l’andamento delle terapie, come l’abitudine al fumo”.