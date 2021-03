La terapia “agnostica” continua a dare risultati positivi nei pazienti con tumore del polmone avanzato che presenta una rara mutazione: la fusione del gene NTRK. Dallo European Lung Cancer Virtual Congress (ELCC) 2021 arriva infatti la notizia che i 14 pazienti trattati con larotrectinib, un potente inibitore delle proteine TRK, hanno risposto bene alla terapia: la risposta globale è stimata al 71% (quella in pazienti con metastasi al sistema nervoso centrale è del 57%) e dura nel tempo (88% a 12 mesi). La sopravvivenza ha raggiunto i 12 mesi per il 91% dei pazienti e il 69% ha mantenuto la sopravvivenza libera da progressione della malattia. La durata del trattamento è andata da circa 2 mesi a più di 39.

Cosa ci dicono i nuovi dati

“In questo studio, ora aggiornato con un maggior numero di pazienti rispetto a quanto precedentemente riportato e con un più lungo follow-up, larotrectinib continua a rivelarsi ben tollerato, confermando un elevato tasso di risposta”, commenta Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Torino e presidente di WALCE Onlus: “Le risposte risultano essere durature e viene descritto un vantaggio in sopravvivenza per questi pazienti affetti da tumore del polmone avanzato con gene di fusione NTRK, tenendo conto che spesso erano già stati sottoposti a diverse linee di terapia (da 0 a 5, ndr.). Questi dati sottolineano ancora una volta l’assoluta necessità dell’esecuzione dei test genomici per identificare quei pazienti con alterazioni geniche, in modo che possano ricevere in maniera tempestiva un trattamento specifico diretto contro il gene “driver” di crescita tumorale, perché solo così possiamo migliorarne significativamente la prognosi”.

La terapia “jolly”

Larotrectinib è un farmaco sviluppato per trattare in modo esclusivo i tumori che presentano un gene di fusione NTRK: il gene NTRK – Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase – si fonde con un altro gene non correlato, producendo una proteina TRK alterata che promuove la crescita cellulare incontrollata e la sopravvivenza delle cellule alterate. Può essere prescritto indipendentemente dalla sede del tumore e per questo è definito anche come farmaco “agnostico”; nell’Unione europea è approvato per le malattie localmente avanzate, metastatice o quando la resezione chirurgica potrebbe risultare in grave morbilità e che non hanno opzioni di trattamento soddisfacenti. Ha già dimostrato elevati tassi di risposta e risposte durature in un periodo di tre anni sia negli adulti che nei bambini con tumori con fusione TRK, includendo alti tassi di controllo della malattia nei tumori con localizzazione nel sistema nervoso centrale (SNC).