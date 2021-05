MIGLIORARE la capacità dei medici di base di cogliere i segni precoci del carcinoma polmonare nei non fumatori, e spingerli a considerare il cancro ai polmoni come una diagnosi plausibile anche nelle persone che non hanno mai fumato. È l’obiettivo della campagna See Through The Symptoms appena lanciata da tre associazioni britanniche, che nel progetto hanno coinvolto anche 9 pazienti affetti da carcinoma polmonare che non hanno mai avuto il vizio delle sigarette. Ma il cancro sì. Come Faye, una donna di appena 28 anni che ha messo la propria storia a servizio dell’iniziativa.

Intendiamoci, parliamo di una patologia, la settima causa più comune di morte per tumore nel mondo, che è strettamente legata al fumo. Basti pensare che l’85% delle persone che ne soffrono è o è stato forte fumatore. Ma resta quel 25% di casi tra i non fumatori. In Italia, per esempio, delle circa 41mila diagnosi l’anno, 8mila riguardano persone che non hanno mai fumato. Insomma, se chi fuma rischia molto di più, chi non fuma non è a rischio zero.

Diagnosi che arrivano tardi

“Il carcinoma polmonare nei non fumatori può essere difficile da diagnosticare, ma l’incidenza della malattia nelle persone che non hanno mai fumato è in aumento, e il fatto che tante persone vengano diagnosticate quando la malattia è a uno stadio avanzato indica che la questione è sottovalutata dai medici di base”, ha riferito al quotidiano inglese The Guardian , Jenny Abbott, presidente di EGFR Positive UK , una delle tre associazioni coinvolte nel progetto, insieme ad ALK Positive UK e alla Ruth Strauss Foundation.

Non fumo, non mi ammalo?

“Nel 2018 – ha aggiunto Abbott – mi è stato diagnosticato un cancro al polmone in stadio avanzato, ed è stato uno shock terribile, perché in quanto non fumatrice, non pensavo di potermi ammalare di questa patologia”. Ecco, chi non fuma tende a escludere di potersi ammalare, ma il fatto è che – almeno oltremanica – anche i medici tendono a considerare i non fumatori pazienti ‘improbabili’. Molti non fumatori con tumore del polmone – riporta sempre il Guardian – non accedono a un trattamento potenzialmente salvavita perché nonostante incontrino più volte il proprio medico di famiglia, e nel corso delle visite gli riferiscano sintomi come tosse persistente, difficoltà a respirare o infezioni toraciche ricorrenti, non vengono indirizzati verso indagini più approfondite, radiografie o scansioni.

Stessa malattia, per chi fuma e per no

Ora, a parte le questioni del Regno Unito, la notizia di una campagna destinata ai medici sul carcinoma polmonare di chi non ha mai fumato è l’occasione per parlare di una malattia che ancora oggi è percepita come il cancro dei fumatori per definizione. “Nessuno è esente dal carcinoma polmonare”, dice Silvia Novello, docente di Oncologia Medica all’Università di Torino e presidente di Walce, Women Against Lung Cancer in Europe, una associazione di pazienti nata 15 anni fa per sensibilizzare e informare le donne e i medici su un tumore che si è ritenuto per decenni una malattia da uomini fumatori: “Parliamo di una malattia che colpisce anche chi non ha mai toccato una sigaretta nella vita e più spesso, ma non sempre, si tratta di donne e di giovani. Nella popolazione di origine europea, quindi noi, la percentuale di casi in persone che non hanno mai fumato è pari al 15-20% con variabilità geografiche”. Ma il carcinoma polmonare ha caratteristiche differenti nei fumatori e non fumatori? “No, è lo stesso tipo di tumore – riprende Novello – non esiste un tumore specifico per i non fumatori. Anche tra i non fumatori il più frequente è l’adenocarcinoma, proprio come tra i fumatori. Quasi assente invece è il microcitoma o tumore polmonare a piccole cellule, storicamente e classicamente descritto come il tumore polmonare ‘più correlato’ al fumo. Sempre che ne esistano di ‘meno correlatip’”.

Più terapie a bersaglio molecolare

Fino a qualche anno si diceva che il carcinoma polmonare dei non fumatori fosse una malattia più aggressiva e scarsamente responsiva ai trattamenti. In realtà oggi sappiamo che proprio nei tumori dei non fumatori troviamo percentuali più alte di alterazioni molecolari trattabili con terapie biologiche. Per almeno 4 biomarcatori esistono già terapie a bersaglio molecolare registrate e rimborsate. E questo avviene di più in quei pazienti che sviluppano la malattia non avendo mai fumato. “EGFR e Alk, per fare due esempi, si riscontrano molto più frequentemente negli adenocarcinomi di persone che non hanno mai fumato”, chiarisce Novello: “Se in Italia l’aspettativa di vita media a 5 anni per un paziente affetto da tumore polmonare è del 19% per i pazienti con un’alterazione molecolare trattabile con la medicina di precisione, questi tassi possono superare il 50%”.

I fattori di rischio, quando le sigarette sono escluse

Ma una volta escluso il fumo, quali sono i fattori di rischio per il tumore del polmone? “Sappiamo che c’è una lista di fattori di rischio per questa malattia oltre al fumo attivo, che però sono difficile da associare specificatamente al tumore polmonare in chi non ha mai fumato. Va sicuramente ricordato il fumo passivo, che viene spesso trascurato ma ha un effetto devastante sulla salute dei bambini e dei giovani, ma non solo. C’è la predisposizione familiare, seppure non si parla di genetica in senso stretto. Poi c’è il radon, un gas inodore e incolore, prodotto del decadimento dell’uranio. Il radon è uno dei fattori di rischio più studiati e citato come principale fattore di rischio per tumore polmonare nei pazienti che non hanno mai fumato negli Stati Uniti».

Mai abbassare la guardia

In passato il carcinoma polmonare è stato percepito come una patologia maschile, o soprattutto maschile. Questo ha finito per nuocere alle donne che pure si ammalavano, ma che non venivano sempre diagnosticate in tempo, proprio per una sorta di pregiudizio nei loro confronti: non approfondiamo le indagini tanto è improbabile che si tratti di tumore. Non è un po’, con le dovute differenze, quello che accade oggi per i non fumatori? “In passato – risponde l’oncologa – si è dovuta fare una campagna di sensibilizzazione importante per far capire che il tumore del polmone non era e non è una patologia solo maschile. E oggi, a fronte di un declino, seppure lieve, nei tassi di incidenza fra gli uomini, in Europa e in Italia la malattia continua ad aumentare fra le donne. Mai abbassare la guardia per una patologia che è ancora oggi la principale causa di morte per cancro: avviare una campagna sul cancro dei non fumatori è certamente una buona idea”.