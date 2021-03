GLI USA si preparano a estendere lo screening per il tumore del polmone: già a partire dai 50 anni e includendo anche persone meno esposte al fumo di sigaretta di quanto le linee guida abbiano indicato finora. Fino ad oggi, infatti, lo screening annuale è stato raccomandato ai forti fumatori (un pacchetto al giorno per 30 anni) ed ed ex-forti fumatori (che hanno smesso da meno di 15 anni) di età tra i 55 e gli 80 anni. Ora però, la US Preventive Services Task Force, la commissione di esperti che si occupa dei programmi di prevenzione, modifica le sue indicazioni e pubblica le nuove raccomandazioni sul Journal of the American Medical Association (Jama) insieme a uno studio su benefici e rischi , riassunti in un editoriale . Oltre che abbassare l’età, c’è anche l’intenzione di includere chi ha fumato un pacchetto al giorno per 20 anni invece che per 30 (il pack-year è un’unità di misura, qui un esempio per calcolarla).

La tac spirale, l’esame di screening

La tac spirale a basso dosaggio di radiazioni è un esame strumentale non invasivo, che rileva in pochi minuti noduli polmonari riconducibili a un stadio precoce di carcinoma polmonare. Gli studi clinci hanno ormai dimostrato che in grado di ridurre significativamente la mortalità per questo tumore nei forti fumatori. Sostanzialmente negli Usa si amplieranno i criteri di eleggibilità fissati dalle raccomandazioni del 2013, criteri che erano stati elaborati sulla base dei risultati del National Lung Screening Trial , uno dei più grandi studi clinici randomizzati condotti dai National Institutes of Health. “Le stime ci dicono che lo screening di persone con un’età compresa tra 50 o 55 anni e 80, con esposizione al fumo di almeno un pacchetto al giorno per 20 anni porti a maggiori benefici rispetto ai criteri raccomandati nel 2013 – si legge su Jama – e a una minore disparità nell’idoneità allo screening per genere ed etnia”. Secondo gli studi più recenti, infatti, ampliando l’eleggibilità per l’accesso allla tac annuale le morti per cancro del polmone evitate aumentano, così come crescono gli anni gli anni di vita guadagnati. Di contro, aumenta il rischio di falsi positivi e sovradiagnosi ma, come spiega l’editoriale, l’impatto di questi rischi si può controllare: per esempio con le moderne tecnologie di intelligenza artificiale che permettono una rilevazione automatica e standardizzata delle lesioni polmonari.

Vite e anni salvati

“Lo screening con tac spirale si fa in pochissimi paesi, mentre in molti altri se ne sta discutendo”, dice Giorgio Scalgliotti, ordinario di oncologia medica all’Università di Torino: “Tra i quesiti aperti c’è la frequenza dello screening, che rappresenta un problema di impegno dei servizi sanitari: raccomandare una tac ogni due anni, invece che annuale, impegna meno. Un’altra valutazione che sicuramente va fatta quella del rapporto costi-efficacia. Ci sono già studi di costo efficacia sullo screening del tumore polmonare, che non sono applicabili al nostro sistema sanitario, ma tutti gli studi preliminari di questo tipo dicono che la quantità di vite salvate e di anni di vita salvati sono a favore dello screening”.

Diffondere la cultura dello screening

“Oggi sarebbe importante che in Italia si diffondesse la cultura dello screening attraverso studi clinici che rispondano a queste e altre domande. E’ responsabilità dei decisori politici di non rimandare ancora le decisioni di fronte alla possibilità di arrivare prima alla diagnosi di cancro del polmone: con lo screening – ricorda Scagliotti – riusciamo a individuare la malattia in stadio precoce nel 60-70% circa dei casi. Che significa raddoppiare la possibilità di sopravvivenza, inoltre va detto che trattare malattie in stadio avanzato richiede molte risorse, mote meno trattarla in fase precoce”.

Mettere in rete la conoscenza

“Vanno create le condizioni per poter fare la tac a tutti quelli che sono a rischio e va messo in rete un sistema di conoscenza. Le evidenze impongono di prendere una posizione: negli USA e in altri pochissimi paesi, la posizione è già stata presa, il test è già previsto. Nella comunità europea si stanno facendo audizioni per inserire anche lo screening del tumore del polmone tra quelli che devono essere presi in considerazione. Non dimentichiamo che parliamo del killer numero uno tra le neoplasie: il tumore del polmone è prima causa di morte per cancro negli uomini e la terza nelle donne”.

Chi non fuma

Il fumo è correlato a circa l’80% dei casi di cancro polmonare, quindi nel 20% dei casi i pazienti sono non fumatori, e questi sfuggono allo screening anche dove la tac è prevista. “Uno studio condotto a Taiwan dimostra che se c’è una positività per storia familiare, oltre i 40 anni lo screening ha un suo valore. Però è uno studio preliminare – conclude Scagliotti – che richiede ulteriori verifiche. In ogni caso è necessario fare ricerca anche sulle altre cause, diverse dal fumo, del carcinoma polmonare”.