I pazienti con un tumore del polmone avanzato con mutazione KRAS e livelli elevati del biomarcatore PDL-1 trattati con la sola immunoterapia vivono più a lungo di chi, nelle stesse condizioni di malattia, non è portatore di KRAS mutato. Lo hanno dimostrato, con uno studio pubblicato su Jama Oncology , i ricercatori dell’Abramson Cancer Center dell’Università della Pennsylvania analizzando il database Flatiron Health , una piattaforma che raccoglie i dati al di fuori degli studi clinici (i cosiddetti Real World Data), cioè, in questo caso, dalle cartelle cliniche elettroniche di oltre 65.000 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, un tipo di tumore la cui sopravvivenza a cinque anni oggi si aggira intorno al 35%. “Questo studio – ha detto Ronac Mamtani, docente di Oncoematologia Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania e autore del paper – è un ottimo esempio di come i dati del mondo reale possono integrare quelli ottenuti con gli studi clinici per aiutare i pazienti e i loro oncologi a prendere decisioni sulle le cure più adatte”.

L’immunoterapia, il polmone e il gene KRAS

Oggi gli oncologi hanno diverse opzioni di trattamento per chi è affetto dalla malattia avanzata e presenta alti livelli del biomarcatore PD-L1, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitario come pembrolizumab o atezolizumab, che bloccano le proteine (PD-1 e PDL-1) che impediscono ai linfociti T di riconoscere e uccidere le cellule del cancro.

L’immunoterapia con inibitori di checkpoint ha modificato, ampliandolo sostanzialmente, il panorama di cura di molti tumori, compreso quello del polmone, e spesso viene associata alla chemioterapia tradizionale. Però – ricordano gli autori – finora non era chiaro quale trattamento o combinazione di trattamenti fosse più adatto per i pazienti con mutazione KRAS. Infatti “Molte delle decisioni terapeutiche per questi pazienti KRAS mutati non sono supportate da dati”, ha detto la prima autrice Lova Sun, oncologa della Penn’s Perelman School of Medicine.

Solo immunoterapia

Analizzando quattro anni di dati clinici che includono più di 1.100 casi, i ricercatori hanno scoperto che circa la metà dei pazienti con livelli di PDL-1 superiori al 50% è risultata positiva a una mutazione KRAS. E che quelli con mutazione KRAS trattati con la sola immunoterapia hanno potuto sperimentare una sopravvivenza superiore rispetto ai KRAS negativi, con una sopravvivenza complessiva di 21,1 mesi contro 13,6 (dati mediani).

Dallo studio non è emersa invece una differenza significativa in termini di sopravvivenza tra i pazienti con mutazione o privi di mutazione quando la terapia era combinata, cioè consisteva di chemio più inibitore di checkpoint. I pazienti senza mutazione KRAS trattati con la sola immunoterapia sono vissuti meno (sebbene la differenza non sia stata giudicata significativa) di quelli in cura con chemio e farmaco immunoterapico: 13,6 mesi contro 19,3.

Ma quanti sono i pazienti che potranno trarre beneficio di questi risultati? Non pochi, visto che “un terzo dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule ha un PD-L1 alto e molti di loro hanno una mutazione a carico di KRAS”, ha detto la co-autrice senior Charu Aggarwal, professore associato ed esperta di cancro del polmone, anche lei in forze alla Penn’s Perelman School. “Ci saranno implicazioni cliniche per un’ampia parte di pazienti con carcinoma polmonare avanzato – ha aggiunto Aggarwal – poiché sapremo più cose su questa mutazione e sul ruolo che potrebbero svolgere anche altre mutazioni”.