MODIFICARE il micro-ambiente tumorale per far arrivare al bersaglio le terapie anche nei tumori che resistono alle cure più innovative. Come l’adenocarcinoma duttale del pancreas, una malattia aggressiva e difficile da trattare, di cui ogni anno si registrano in Italia oltre 13 mila nuovi casi. Uno studio sperimentale italiano pubblicato sul Journal of Immunotherapy of Cancer ha dimostrato che con un immunomodulatore, cioè un farmaco che regola la risposta immunitaria, si può preparare il terreno all’immunoterapia, che in questo modo funziona: colpisce il bersaglio. La ricerca è stata condotta dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS in collaborazione con le Università di Verona e di Torino e con l’Institute for system analysis and computer science “Antonio Ruberti” (IASI)-CNR, e realizzata grazie al contributo della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

L’adenocarcinoma duttale del pancreas è la quarta principale causa di morte per tumore nei paesi industrializzati e entro il 2030 potrebbe diventare la seconda. È una malattia così aggressiva perché la maggior parte dei pazienti arriva alla diagnosi quando il tumore è già in fase avanzata, e solo il 15-20% di loro può ricorrere subito all’intervento chirurgico. Anche nei pazienti operati sono comuni le recidive, che si manifestano nell’80% dei casi entro due anni dall’intervento. Per questa forma di cancro la risposta ai trattamenti, immunoterapia compresa, è oggi insoddisfacente e questo perché l’ambiente tumorale agisce come una sorta di barriera protettiva per le cellule cancerose: come il cancro fosse un piccolo ecosistema che protegge sé stesso.

Da un ambiente ostile…

“Dopo aver categorizzato diversi sottotipi di tumore del pancreas in base a caratteristiche immunologiche, genomiche e molecolari, abbiamo selezionato quelli potenzialmente più sensibili a un trattamento che modulasse il microambiente tumorale ostile”, raccontano Carmine Carbone e Geny Piro, entrambi biologi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e primi autori della ricerca. Lo step successivo è stato quello di ‘preparare il terreno’ all’immunoterapia, iniettando direttamente nel tumore trapiantato nei topi un immunomodulatore – un TLR9-agonista che si chiama IMO-2125 – da solo oppure in associazione all’immunoterapia anti-PD1. In seguito gli autori sono andati a vedere cosa fosse successo sia nel tessuto tumorale sia a livello di immunità sistemica negli animali.

…a un ambiente permissivo

Ebbene: l’iniezione di IMO-2125 da sola ha scatenato la risposta immunitaria contro le cellule tumorali sia locali che a distanza in alcuni sottotipi di cancro con capacità immunogena (in grado cioè di stimolare la risposta immunitaria). Associata all’immunoterapia (somministrata per via sistemica), inoltre, ha scatenato un effetto anti-tumorale importante, evidente sia nel sito di iniezione sia a distanza, e anche in tumori meno immunogeni.

Cosa è accaduto a livello cellulare? Il trattamento aveva reso ‘immuno-permissivo’ l’ambiente, cioè aveva consentito l’ingresso nella massa cancerosa di cellule dendritiche e linfociti T, i ‘soldati’ che l’immunoterapia recluta per distruggere le cellule malate.

In sostanza lo studio dimostra che l’associazione di IMO-2125 iniettato direttamente nel tessuto tumorale e di immunoterapia anti-PD1 somministrata per via sistemica esercita una potente attività anti-tumorale in animali di laboratorio con adenocarcinomi duttali del pancreas che normalmente non rispondono all’immunoterapia. E che l’immunomodulatore prepara il microambiente tumorale a rispondere alla cura.

Prossimo passo: gli studi sull’essere umano

“Si tratta della prima dimostrazione, per ora preclinica, della possibilità di ricondizionare il micro-ambiente tumorale del pancreas attraverso un’iniezione locale di un immunomodulatore, del quale il mio gruppo aveva scoperto in passato alcuni meccanismi d’azione, e che è già oggetto di sperimentazioni cliniche in pazienti affetti da diversi tipi di tumori”, sottolinea Giampaolo Tortora, Direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, coordinatore dello studio. “Alla luce dei nuovi risultati abbiamo ora progettato uno studio clinico di fase I/II, che speriamo possa partire il prossimo anno”.