Tumore del collo dell’utero in Italia

Gennaio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del collo dell’utero, una patologia che registra un costante calo di incidenza e mortalità grazie alla diffusione dei programmi di screening organizzati. Il collo dell’utero, o cervice, è la parte che collega l’utero alla vagina, e la zona più delicata è dove hanno origine la maggior parte dei tumori cervicali.

Le stime indicano che in Italia c’è stata una riduzione dell’incidenza e della mortalità per cervico-carcinoma, imputabile all’aumentata diffusione dei programmi di screening che consentono di individuare e curare le lesioni precancerose. Negli ultimi 35 anni, il tasso di mortalità tra le donne di età inferiore ai 50 anni è diminuito di circa il 70% e la mortalità per questa neoplasia è stabilmente in calo. La probabilità di sopravvivenza a 5 anni per i carcinomi cervicali è aumentata negli ultimi 20 anni di 6 punti percentuali.

In Piemonte l’incidenza delle forme invasive di tumore del collo dell’utero è contenuta e la mortalità è avviata tendenzialmente all’azzeramento. Il trend di incidenza nel periodo 1985-2017 mostra una riduzione dal 18 all’8,6 su 100.000, confermando l’impatto dell’introduzione del programma regionale Prevenzione Serena.

La causa primaria del tumore del collo dell’utero è l’infezione da parte di un virus chiamato HPV, che si trasmette per via sessuale. Le lesioni da papillomavirus sono frequenti, ma non tutte le infezioni da HPV provocano il cancro della cervice. Solo alcuni degli oltre 100 tipi di HPV sono pericolosi dal punto di vista oncologico e sono definiti “ad alto rischio”. Altri fattori che aumentano il rischio di ammalarsi sono il fumo di tabacco e condizioni che aumentano la probabilità di infezione da HPV.

Il programma di screening si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, che ricevono un invito a eseguire, gratuitamente, un test di screening nei centri di Prevenzione Serena. Le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni sono invitate a eseguire il Pap test, mentre le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni sono invitate a eseguire il test per la ricerca del DNA di papillomavirus umano. L’intervallo di tempo tra un test con esito negativo e il successivo è di 3 anni per le donne non vaccinate e di 5 anni per le donne vaccinate.

I test per lo screening del tumore del collo dell’utero utilizzati nel programma piemontese sono il Pap test e la ricerca del DNA di papillomavirus umano. Il Pap test è un esame veloce e indolore, mentre il test HPV si esegue con un semplice prelievo di cellule dal collo dell’utero. La ricerca scientifica ha dimostrato che uno screening con test HPV, effettuato ogni 5 anni, è più efficace del Pap-test eseguito a intervalli più brevi.