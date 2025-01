Tumore del collo dell’utero, gennaio mese della prevenzione

Gennaio è il mese della sensibilizzazione sul cancro della cervice uterina, il secondo tumore più comune tra le donne, con circa 2500 diagnosi annue. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la prevenzione di questo tipo di cancro e delle patologie associate all’HPV come priorità per la salute pubblica nel 2009. Nonostante l’ampia prevenibilità del carcinoma cervicale attraverso il vaccino contro l’HPV, la copertura vaccinale in Europa, compresa l’Italia, resta inferiore allo standard dell’OMS, che prevede il 95% di copertura entro il 2030.

Nel 2022, la copertura vaccinale nazionale per l’HPV tra dodicenni era del 38,78% per le femmine e del 31,81% per i maschi, mentre per i quindicenni era del 69,32% per le ragazze e del 44% per i ragazzi. Nessuna regione ha raggiunto il 95% di copertura per tutte le coorti analizzate, mostrando disparità tra le diverse aree geografiche. È cruciale che tutte le donne partecipino ai programmi di screening cervicale, come il Pap-test e il test HPV-DNA, per garantire diagnosi precoci.

Nel 2021, è stato avviato il progetto europeo PERCH, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione di 18 Paesi europei per migliorare i piani vaccinali. In Italia, sono state coinvolte Calabria, Campania e Puglia con iniziative pilota nelle scuole. I risultati di queste strategie saranno presentati il 12 giugno 2025. In alcune aree, come la ASL di Taranto, i dati mostrano un aumento sostenuto della copertura vaccinale, evidenziando l’importanza della scuola nel promuovere la prevenzione.