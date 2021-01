Una nuova opzione a base di immunoterapia per il tumore gastrico è all’orizzonte. L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha validato la domanda di variazione di tipo II per nivolumab in combinazione con chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con tumore gastrico avanzato o metastatico, tumore della giunzione gastroesofagea o adenocarcinoma esofageo. La domanda si basa sui risultati dello studio che ha messo a confronto la combinazione con la sola chemioterapia che hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da progressione in pazienti i cui tumori esprimono PD-L1.

Il tumore gastrico

Il tumore gastrico, noto anche come cancro dello stomaco, è il quinto tumore più comune e la terza causa di morte per tumore nel mondo, con più di 1.000.000 di nuove diagnosi e circa 783.000 decessi nel 2018. Numerosi tumori possono essere classificati come carcinoma gastrico, compresi alcuni tipi di tumori che si formano nella giunzione gastroesofagea (GEJ), porzione del tratto digestivo che collega l’esofago allo stomaco. Anche se il tumore della giunzione gastroesofagea ha una prevalenza minore rispetto al carcinoma gastrico distale, è in continuo aumento. Il trattamento di prima linea per i pazienti con tumore gastrico o della giunzione gastroesofagea spesso rappresenta la migliore opportunità in termini di efficacia, poiché molti pazienti non possono proseguire con successivi trattamenti a causa del deterioramento delle condizioni fisiche.

Il tumore esofageo

Il tumore esofageo è il settimo tumore più comune e la sesta causa di morte per cancro a livello mondiale, con circa 572.000 nuovi casi e più di 508.000 decessi nel 2018. I due tipi più comuni di tumore esofageo sono il carcinoma a cellule squamose e l’adenocarcinoma, che rappresentano rispettivamente circa l’85% e il 14% del totale, anche se l’istologia tumorale esofagea può variare a seconda delle regioni geografiche, con le percentuali più elevate di adenocarcinoma esofageo in Nord America (65%). La maggior parte dei casi viene diagnosticata in fase avanzata e influenza la vita di tutti i giorni dei pazienti, compresa la loro capacità di bere e mangiare.