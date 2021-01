Il caffè protegge dal tumore? No. Ma chi ne beve almeno due tazzine al giorno ha un rischio minore di sviluppare alcuni tipi di cancro, come quello della prostata. A ritornare su un tema piuttosto dibattuto è un’analisi di 16 studi finora condotti su oltre 1 milione di uomini provenienti da Usa, Europa e Giappone, pubblicata su BMJ Open. Lo studio è osservazionale, mette cioè insieme due fatti – il consumo di caffè e il rischio di tumore della prostata – senza però nulla dire sulla loro correlazione, se cioè il secondo dipende in qualche modo dal primo. In più mette insieme studi condotti in maniera disomogenea per quel che riguarda la preparazione della bevanda che varia notevolmente a secondo del Paese preso in considerazione. Infine non considera tutti gli altri fattori che potrebbero avere influenza sul rischio di sviluppare un tumore.

Pur ammettendo tutti questi limiti, per il team di urologi cinesi che firma lo studio è però un indizio che la scienza potrebbe voler approfondire anche alla luce degli effetti biologici dimostrati del caffè. Sulla base delle ricerche condotte finora, infatti, la caffeina aumenta il metabolismo, ha effetti antinfiammatori e antiossidanti, sui livelli degli ormoni sessuali. Tutti fattori che potrebbero influenzare lo sviluppo e la progressione del cancro della prostata.

Una questione di quantità

L’analisi della letteratura presentata dagli urologi cinesi ha diviso le popolazioni coinvolte negli studi in bevitori saltuari o assidui: i primi assumevano fra 0 e 2 tazze di caffè, i secondi da 3 a 9. Le conclusioni a cui arrivano mostrano come i grandi bevitori abbiano il 9% di rischio in meno di sviluppare il tumore della prostata, vantaggio che aumenta di 1 punto percentuale ogni tazza bevuta in più. Una buona notizia per quel 96% di italiani che, secondo un’indagine di Astra Ricerche, consuma almeno saltuariamente caffè o bevande a base di caffè, principalmente a casa ma non rinunciando al bar, dove il 65% degli intervistati ha detto comunque di essere andato, nei tempi e nei modi concessi dalle restrizioni pandemiche. Circa 4 italiani su 10 ne bevono da 2 a 3 tazzine al giorno e lo stesso numero nel beve dalle 3 alle 4: l’80% è quindi nella categoria dei consumatori assidui, quelli che secondo i ricercatori cinesi traggono il maggior vantaggio in termini di riduzione del rischio. Il consumo in Italia cresce al crescere dell’età ed è maggiore al Sud e nelle grandi città.

Il tumore della prostata

“Lo studio suggerisce che l’aumento del consumo di caffè può essere associato a un ridotto rischio di tumore della prostata ma ulteriori ricerche dovranno esplorare quali siano i meccanismi sottostanti e i composti attivi presenti nel caffè”, concludono i ricercatori cinesi. Chi beve più caffè è quindi più protetto dal tumore? No, il rischio di sviluppare un cancro, alla prostata come altri, dipende da molti fattori: principali sono l’età – due tumori su tre sono diagnosticati a ultra sessantacinquenni -, la familiarità, i livelli di ormoni maschili, primo fra tutti il testosterone, e lo stile di vita. Il cancro alla prostata è il tipo di cancro più comune negli uomini, con circa 37.000 nuovi casi diagnosticati in Italia nel 2019. Questo vuol dire che 1 uomo su 8 ha la probabilità di ammalarsi ma, soprattutto se si agisce in tempo, gli esiti sono nella stragrande maggioranza dei casi favorevoli, con il 91% dei pazienti vivo a 5 anni dalla diagnosi.