“Il corpo ha una saggezza antica. Ha la capacità di tornare sempre all’equilibrio, anche dopo eventi che ci sopraffanno”. Dina Barnett, 54 anni ed ex paziente di tumore al seno, non nasconde l’emozione. La sua voce è allegra, squillante e lascia trapelare la passione per ciò che – dice con forza – le ha cambiato la vita ed è diventato una parte importantissima della sua vita stessa. Parla di Somatic Experiencing, un metodo utilizzato nel trattamento dello stress post-traumatico, sviluppato dallo psicologo statunitense Peter Levine, che si sta diffondendo sempre più anche in Italia e di cui vi raccontiamo questa settimana nella newsletter di Salute Seno (qui il link per iscriversi gratuitamente). Somatic Experiencing parte dall’osservazione di quello che avviene a livello neurofisiologico in tutti gli animali quando avvertono una minaccia per la loro vita, e di come, scampato il pericolo, tornano allo stato di normalità.

I due cervelli

Secondo un altro psicologo (questa volta israeliano), Daniel Kahneman, Premio Nobel per l’Economia nel 2002, esistono due cervelli: uno del pensiero veloce e uno del pensiero lento. Il primo è quello istintivo, ancestrale, che permetteva ai nostri antenati primati di scattare al minimo fruscio dell’erba. E che oggi ci salva la vita tutte le volte che freniamo d’istinto non appena vediamo che l’auto davanti a noi sta rallentando. In natura si osservano sempre meccanismi di questo tipo: reazioni di fuga, attacco o congelamento rispetto a una minaccia. L’ipotesi di Levine è che, quando questa energia non viene scaricata in qualche modo, il corpo mantenga lo stato di allerta e, complice il pensiero lento, la persona rimanga in una sorta di “congelamento”. In sostanza, che non riesca a superare il trauma.

I traumi degli atti medici

Cosa c’entra tutto questo con il tumore al seno? “Il disordine da stress post-traumatico non si ha solo in seguito a grandi tragedie, come terremoti e guerre: tutte le volte che una persona vive un’esperienza dalla quale sente di non potersi difendere, e che mette in pericolo la sua vita, rimane in qualche modo traumatizzata”, dice Dina Barnett, che ha incontrato il metodo Somatic Experiencing due anni dopo la malattia, nel 2014, ed ha poi seguito il corso triennale per diventare practitioner: “Non parlo necessariamente della malattia in sé, che nel mio caso si è risolta positivamente con una mastectomia e senza dover fare la chemio, ma dell’esperienza complessiva e delle pratiche mediche a cui necessariamente bisogna sottoporsi. Gli atti medici sono una fonte di traumi molto trascurata. Ogni volta che sali sul lettino, che devi fare una visita, un’infusione, un intervento, il corpo, d’istinto, vorrebbe correre il più lontano possibile. A livello cosciente sai che è necessario sottoporsi a tutto questo per salvarti la vita, ma a livello inconscio il corpo percepisce il bisturi e l’invasione estranea come un pericolo. Nel mio caso questa esperienza è stata molto negativa a causa di un ambiente medico che ho vissuto come ostile, e il dolore che continuavo a provare a distanza di anni era talmente grande da non riuscire a superarlo. Pensavo di essere sbagliata, di avere qualcosa che non andava: non avevo mai considerato che dietro ai tremori o alla mancanza di respiro poteva esserci una spiegazione biologica”.

L’inizio di una nuova vita

“Grazie a questa metodologia ho capito che cosa mi stava succedendo e ho imparato a gestire quello che a tutti gli effetti era uno stress post-traumatico”, continua Dina: “Per me è stato un cambiamento così importante che ho deciso di fare la formazione per poter aiutare a mia volta altre persone. Era il mio sogno e ora è diventata la mia professione, grazie anche alla grande opportunità che mi ha dato l’associazione ‘Amiche per mano’ di Bergamo”. Durante il primo lockdown, infatti, l’associazione ha organizzato un corso online per un piccolo gruppo di pazienti (6-7 al massimo), che ha avuto un grande successo. Tanto che ora sta per partire il sesto gruppo e ad aprile si farà anche un corso di secondo livello.

Il metodo Somatic Experiencing

La metodica sfrutta molte tecniche diverse. Come il radicamento: “Nello stress post-traumatico il nostro corpo a volte si comporta come se il pericolo fosse ancora presente”, spiega Dina: “Il radicamento, che pone l’attenzione ai piedi e al contatto con il pavimento, manda al cervello dei segnali che lo fanno tornare nel qui e ora, distogliendolo da quel presente non più reale, ma che noi riviviamo nella mente. Si lavora sulla respirazione, sul movimento – che non è attività fisica ma il contrario dell’immobilità, di quel congelamento che deriva dalla paura e che porta a sviluppare tensioni e dolori fisici – e si lavora anche sullo spazio e sui confini”. Un aspetto molto interessante di questo approccio è che sembra funzionare da subito. I corsi durano due mesi: una lezione a settimana per 8 settimane, con una pausa prima dell’ultima che serve a riflettere sul lavoro fatto. “Molte donne colpite dal tumore al seno pensano che il corpo le abbia tradite. È questa la sensazione, ma a maggior ragione bisogna recuperare fiducia in quello che credo essere sempre il nostro più grande alleato”.

La psiconcologia oltre le parole

Il tumore al seno può causare un disagio profondo che spesso la psico-oncologia aiuta a elaborare. “L’approccio tradizionale è quello basato sulle parole, ma chi lavora ogni giorno con le donne con tumore al seno sa bene che non tutte hanno l’inclinazione o il desiderio di intraprendere questa via, perché magari non la sentono nelle proprie corde. Per questo abbiamo bisogno di altri strumenti, di altri linguaggi”, spiega Emanuela Saita, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che da vent’anni si occupa di psico-oncologia. E che, insieme a Dina Barnett e all’associazione Amiche per mano, ha messo a punto uno studio proprio su questi diversi linguaggi. “Il metodo Somatic Experiencing – spiega Saita – che si fonda sul riacquisire le capacità di sentire il corpo come qualcosa che ha ancora un buon funzionamento per superare lo stress post-traumatico, è un buon candidato. Non ci sono però ancora molti studi in merito in campo oncologico: da qui nasce l’idea di avviare un progetto di ricerca per verificare se la partecipazione a corsi di somatic experiencing comporti un miglioramento nella qualità di vita delle pazienti”. Se, insomma, rappresenti una possibilità in più di intervento. Per capirlo Saita ha chiesto alle donne che hanno deciso di partecipare ai corsi di compilare, prima e dopo il percorso, dei questionari che permetteranno di valutare l’ansia, la depressione, la capacità di fronteggiare lo stress e le strategie di adattamento (coping) messe in atto. “Siamo solo all’inizio del lavoro, per cui non possiamo ancora esprimerci a livello di significatività statistica, ma l’impressione che abbiamo avuto dalle prime analisi esplorative è positiva”, dice la ricercatrice: “Inoltre abbiamo osservato un cambiamento nelle strategie di coping messe in atto: aumentano l’evitamento (cioè l’evitare di pensare alla malattia per poter andare avanti giorno per giorno, ndr.) e la combattività, mentre diminuiscono preoccupazione ansiosa e fatalismo, cioè l’atteggiamento che fa ricorso al destino come entità più forte del volere e degli sforzi messi in atto dall’essere umano nel determinare gli esiti della malattia”. Lo studio ha alcune limitazioni, ammette Saita: “Non ci consente di capire, per esempio, se le donne del nostro campione sono rappresentative del mondo delle pazienti con tumore al seno o se rappresentano invece una particolare categoria accomunata da specifiche inclinazioni. L’intento – conclude – è comunque quello di proseguire nella ricerca per rispondere anche a queste domande”.

E l’associazione di pazienti crea anche lavoro

Quello di Somatic Experiencing è uno dei tanti corsi che si possono seguire (ora virtualmente) all’interno dell’associazione “Amiche per mano”. Che crede fortemente in un approccio a 360 gradi per la ricerca del benessere: le pazienti pagano una piccola quota, di 30 euro per un intero corso, mentre l’associazione si fa carico della quasi totalità del costo. Con un risvolto importante: “È una cosa di cui mi sono resa conto un po’ per volta: che in questo modo stiamo facendo da volano dal punto di vista lavorativo per donne che con la malattia avevano avuto uno stop”, dice Paola Cornero, presidente di ‘Amiche per mano’. Già normalmente il tumore impone un’interruzione della vita, in più tante donne dopo la malattia hanno problemi sul lavoro o sono costrette a lasciarlo. Per questo l’associazione sta cercando di convogliare chi abbia delle competenze che possano essere utili alle altre, e sta trasformando queste attività in lavoro retribuito: “La dignità del lavoro passa attraverso la retribuzione”, conclude Cornero: “Dina è riuscita a fare di ciò che l’ha aiutata la sua professione, ed è una cosa bellissima”.