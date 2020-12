Si avvicina di un passo una nuova possibilità di cura per le pazienti con cancro del seno HER2 positivo – che rappresenta circa il 20% di tutti i casi – in fase metastatica. Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Ema ha infatti espresso il suo parere favorevole sul farmaco trastuzumab deruxtecan affinché la Commissione Europea approvi l’immissione in commercio “condizionata” nell’Ue. Le indicazioni riguardano l’uso del medicinale, somministrato da solo, in pazienti con tumore HER2 positivo metastatico, che hanno già ricevuto due o più terapie HER2. L’opinione favorevole del Comitato Chmp si basa sui risultati positivi di uno studio di fase 2 pubblicato sul The New England Journal of Medicine (Nejm) e di uno studio di fase 1 su The Lancet Oncology.

I risultati: la lunga durata della risposta

Allo studio di fase 2 sul Nejm hanno preso parte 184 pazienti che avevano ricevuto in precedenza in media ben sei diverse cure e che presentavano anche metastasi cerebrali. Le partecipanti sono state trattate con il trastuzumab deruxtecan e poi monitorate per quasi un anno. Dall’analisi è emerso che 112 pazienti (il 60,9%) hanno risposto alla terapia, con una durata degli effetti positivi contro la malattia di circa 15 mesi e una sopravvivenza senza che il tumore progredisca di più di 16 mesi.

Al recentissimo San Antonio Breast Cancer Symposium, sono stati presentati nuovi dati su pazienti trattate per molti mesi con trastuzumab deruxtecan (oltre 20 mesi in media) all’interno dello studio DESTINY-Breast01: il 61,4% delle pazienti ha risposto alla terapia e la durata della risposta è stata di quasi 21 mesi in media. La sopravvivenza in assenza di progressione di malattia, inoltre, è stata di ben 19,4 mesi. “Il farmaco è in grado di indurre la regressione della malattia nella maggioranza delle pazienti, anche di chi aveva alle spalle 6 linee di trattamento, compreso l’altro anticorpo coniugato disponibile, TDM-1. E l’efficacia è durata talmente a lungo da risultare simile a quella osservata con i trattamenti di prima linea”, ha commentato Pierfranco Conte, docente di Oncologia all’Università di Padova e direttore della Oncologia Medica dell’Istituto Oncologico Veneto.

Come lavora trastuzumab deruxtecan

Il trastuzumab deruxtecan è un anticorpo monoclonale coniugato, ovvero un anticorpo monoclonale, che colpisce specificamente il recettore HER2 del tumore al seno (dunque le cellule malate) legato a un potentissimo chemioterapico. Sarebbe difficile invece somministrare quest’ultimo farmaco da solo proprio a causa della sua forte azione. Ogni molecola di anticorpo si lega a 8 molecole di chemioterapico e il legame si scioglie solo quando il farmaco è arrivato nella cellula tumorale.

C’è un altro aspetto molto interessante: il chemioterapico è in grado di uccidere le cellule tumorali vicine a quelle colpite, anche se queste presentano pochi recettori HER 2 (il nome HER2 deriva dal fatto che le cellule tumorali presentano un elevato numero di recettori di tipo 2 del fattore di crescita epidermico umano). I tumori, infatti, presentano eterogeneità e finora nessun farmaco anti-HER2 si era dimostrato efficace sulle cellule tumorali definite “HER2 low”.

Fra le reazioni avverse frequenti ci sono state la diminuzione dei neutrofili, anemia e nausea. Da un’indagine indipendente è emersa anche l’incidenza in alcuni casi della malattia interstiziale polmonare, che consiste in un’infiammazione diffusa dell’interstizio polmonare, che richiede un monitoraggio attento dei sintomi polmonari.

Cosa vuol dire autorizzazione “condizionata” in Ue

L’autorizzazione condizionata di un farmaco o di un trattamento consiste in un’approvazione più rapida del previsto, basata su dati meno completi di quanto normalmente richiesto nella sperimentazione. Questa autorizzazione serve a favorire l’accesso precoce a medicinali per cui il beneficio supera il rischio. Dopo il parere favorevole, spetta alla Commissione Europea fornire l’autorizzazione per il via libera all’uso del farmaco in Europa.