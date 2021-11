Di tutte le donne che sviluppano il cancro al seno metastatico, solo a una minima parte, al 14%, viene data la possibilità di entrare in uno studio clinico.

Questa, almeno, sarebbe la situazione nel Regno Unito, dove una paziente – Lesley Stephen – ha guidato un’indagine, presentando i risultati all’apertura dell’Advanced Breast Cancer Sixth International Consensus Conference (ABC 6), l’appuntamento scientifico più importante nell’ambito del tumore al seno avanzato, in corso da oggi online.

SALUTE SENO Come iscriversi alla newsletter

È noto che i pazienti inclusi negli studi tendono ad avere prognosi migliori, indipendentemente dal trattamento che ricevono. L’idea di condurre una survey per capire quante donne metastatiche vengano coinvolte, Stephen l’ha avuta fin dal momento in cui le è stata diagnosticata la malattia. “Sono stata inclusa in uno studio clinico per circa 6 anni e questo mi ha dato anni di vita che non mi sarei aspettata”, racconta: “Ma parlando con le altre donne, mi sono resa conto che la maggior parte di loro non aveva mai discusso con i propri medici della possibilità di entrare in un trial. E ho voluto capire perché”.

L’indagine

Per farlo ha chiesto la collaborazione di ricercatori e clinici, come Carlo Palmieri, oncologo presso il Clatterbridge Cancer Centre e l’Università di Liverpool, Janet Dunn, a capo della Warwick Clinical Trials Unit, e Ellen Copson, docente di Oncologia medica dell’Università di Southampton.

Insieme a loro, Stephen ha messo a punto un sondaggio diretto alle pazienti metastatiche di tutto il Regno Unito. La survey è stata lanciata lo scorso maggio e ad agosto avevano risposto oltre 600 pazienti (626 donne e un uomo). Il questionario è tuttora aperto, ma nè Stephen nè i ricercatori si aspettano che i dati e le conclusioni cambieranno.

Ecco cosa è emerso. Ad oggi, soltanto 90 pazienti di quelle che hanno partecipato all’indagine (il 14%, appunto) sono state arruolate in una sperimentazione, e per quasi tutte (72) è stata un’esperienza positiva. Il 77% del campione (466 donne), invece, non ha mai ricevuto informazioni dai propri medici su eventuali studi clinici, e il 69% non le ha mai chieste di sua sponte.

A quel 31% che ha domandato, sono state date risposte diverse, in alcuni casi vaghe e sbrigative, come testimoniano le pazienti stesse: “Sto ancora aspettando una risposta. Parlare con il mio oncologo è come parlare al muro. L’unica cosa che mi torna indietro è la mia voce”; “Mi hanno detto che sarei stata informata se ci fosse stato un trial adatto per me”; “L’oncologo è stato davvero poco di supporto. Mi ha detto che la maggior parte dei trial fallisce e che questi dovrebbero essere l’ultima spiaggia”; “Nessuno mi ha detto che avrei potuto recarmi in un altro ospedale per accedere a una sperimentazione”.

In Italia

E in Italia? Qual è la situazione? “Non ci sono dati, ma temo che la percentuale sia persino più bassa di quel 14% emerso per il Regno Unito”, risponde Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia e Toraco-Polmonare dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli.

“Il motivo – continua – è legato in parte a come è organizzato il nostro sistema sanitario: le risorse destinate agli ospedali, infatti, dipendono anche dal numero di pazienti e questo fa sì che i centri siano in qualche modo in competizione tra di loro. C’è la tendenza a tenersi i propri pazienti. È una sorta di schizofrenia di fondo in un sistema molto delicato: si parla tanto di reti oncologiche, ma di fatto queste reti non riescono a raggiungere la loro piena realizzazione, proprio perché trasferire un paziente in un altro centro in cui è attivo uno studio clinico significa perdere risorse. Nella mia esperienza personale, la maggior parte dei pazienti che mi vengono inviati da altri centri ha già esaurito tutti i trattamenti standard”.

Questo significa perdere delle chance, spiega l’esperto, perché oggi gli studi clinici di fase III, sui farmaci più promettenti che hanno superato le altre fasi della sperimentazione, arruolano pazienti già per le prime linee di trattamento

“Purtroppo non esiste alcun meccanismo di trasferimento automatico neanche tra grandi centri oncologici”, ribadisce De Laurentiis: “Esistono invece molti oncologi coscienziosi che si prendono l’onere di verificare se in altri ospedali sia attivo un protocollo adatto al proprio paziente. Ma sta al singolo. Difficilmente sarà possibile cambiare questo sistema, per questo bisogna fare educazione sui pazienti: spiegare loro che è importante non fermarsi al primo consulto, che chiedere un secondo parere in uno o due grandi centri oncologici che hanno molte sperimentazioni attive è importante ed è normalissimo. Ancora in Italia c’è questo concetto di rapporto fiduciario e sbilanciato con il medico, come se si facesse un torto nel chiedere l’opinione di un altro clinico: è un concetto obsoleto che va superato. In gioco c’è la vita dei pazienti”.

Oltre La Manica non è diverso. “Molti medici – dice Stephen – sono un po’ come dei ‘guardiani’: spesso non menzionano gli studi e, se lo fanno, tendono a cercare solo studi locali, senza chiedere alle proprie pazienti se sono disposte e in grado di viaggiare. Detengono molto potere nella relazione medico-paziente. Dobbiamo incoraggiarli a discutere dei trial come possibilità di trattamento con i loro pazienti. Tuttavia, non possono farlo da soli: abbiamo bisogno che anche l’industria farmaceutica, che finanzia le sperimentazioni cliniche, collabori. Dobbiamo anche educare i pazienti e metterli in condizione di essere proattivi”.

Se lo studio è in un’altra città

Ma se partecipare a uno studio clinico significa dover viaggiare, le pazienti sono disposte a farlo? Nella survey inglese la risposta è stata sì per il 56% delle intervistate: il 43% si è detta pronta ad andare ovunque nel mondo. Riguardo ai costi da sostenere di tasca propria, le possibilità vanno da 0 a oltre 100 sterline al mese. Ma di fronte all’eventualità che i costi dello spostamento siano coperti da altri, la quota di pazienti disposte a muoversi sale al 61%.

Pro e contro

Per quasi tutte (93%), entrare in una sperimentazione significa avere accesso a possibili nuovi trattamenti, ma il 90% parteciperebbe anche solo perché altre persone ne possano beneficiare in futuro. Questo non significa non avere remore: il 63% dichiara di temere i possibili effetti collaterali delle terapie sperimentali e il 43% ha dubbi sui benefici.

Circa un terzo, inoltre, teme di non capire lo scopo del trial e l’8% ha altri dubbi, come la paura di ricevere un placebo al posto di nuovi farmaci. Il 90% sarebbe disposto a cercarsi per contro proprio un trial attraverso un database, ma la maggior parte preferirebbe ricevere queste informazioni dai medici.

“Ci sono dei vantaggi nel partecipare a uno studio clinico, indipendentemente se si riceverà o meno il farmaco sperimentale – riprende De Laurentiis – e infatti è dimostrato che la prognosi migliora in ogni caso. I protocolli sono molto rigidi: prevedono un monitoraggio attentissimo della malattia e la gestione di ogni effetto collaterale. Poco è lasciato alla capacità del singolo oncologo e questo è una garanzia per i pazienti”.

Tra i punti chiave messi in luce dalla ricerca, c’è la necessità urgente di un database patient-friendly” per la ricerca delle sperimentazioni attive. In Italia un database esiste, messo a punto dall’Associazione italiana di Oncologia Medica, è diretto però soprattutto ai medici e include solo i centri che inviano le informazioni sugli studi in corso di propria iniziativa.

“Tutti noi – clinici, ricercatori, industria farmaceutica, gruppi accademici e finanziatori – dobbiamo lavorare insieme per invertire questa situazione”, conclude Fatima Cardoso, direttrice della Breast Unit del Champalimaud Clinical Centre di Lisbona e Chair dell’ABC 6 Consensus Conference: “Questo non è solo un problema nel Regno Unito: nella maggior parte dei paesi è difficile per le pazienti con carcinoma mammario avanzato partecipare agli studi clinici, e in alcuni è impossibile”.