“Il mio problema non è il seno ricostruito, ma come è cambiato il mio corpo dopo. Ho sempre lottato contro i chili e ora, dopo tanti sforzi, mi ritrovo di nuovo ingrassata a causa delle cure. Ogni volta che mi guardo allo specchio vedo una me che pensavo di aver lasciato tanto tempo fa, che non mi piace e che mi fa male. Le diete non hanno alcun effetto. So che non dipende da me, e questo mi fa forse ancora più rabbia. Mi sento presa in giro dal destino” (Elena).

Risponde Florence Didier, psicologa e psicoterapeuta presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Cara Elena,

purtroppo il corpo può cambiare molto a causa dei trattamenti oncologici, delle terapie che prevedono la somministrazione di cortisone spesso associato alla chemioterapia, dei trattamenti ormonali che inducono una menopausa forzata e diversa dalla menopausa naturale. Gli studi mostrano quanto l’aumento di peso sia comune durante il primo anno successivo alla diagnosi di cancro al seno, soprattutto nelle donne che ricevono la ‘terapia adiuvante’ per evitare le ricadute. In uno studio di Goodwin et al. l’84% delle pazienti affette da tumore al seno ha guadagnato peso in misura variabile tra 2,5 e 6,2 kg.

Colpa delle cure, in parte sì certo. Ma occorre capire in maniera più ampia questo cambiamento. Un aiuto lo possiamo ricevere dalla psiconeuroimmunoendocrinologia PNEI. Sappiamo che quando siamo sotto stress – e una diagnosi di tumore, un intervento chirurgico, fare terapie oncologiche sono degli stress importanti – le ghiandole surrenali producono un ormone specifico, il cortisolo, fondamentale per sopravvivere, perché mette a disposizione l’energia nei momenti di necessità. Ma, dal momento che l’energia immessa nel sangue non viene utilizzata per uno sforzo fisico, l’organismo la accumula sotto forma di grasso. Quali possono essere i segnali di allarme? La stanchezza e mancanza di energie (soprattutto la mattina, quando ci si alza), irritabilità, attacchi di fame (in particolare il desiderio di zucchero e dolci) sono tipici quando i valori di questo ormone non sono nella norma.

Soprattutto, però, occorre capire anche i motivi psicologici che si possono celare dietro l’aumento “incontrollato” del proprio peso. Il cibo per molti di noi è utilizzato come antistress, come un mezzo che ci può aiutare a “gestire” le emozioni, come ad esempio calmarsi, calmare l’ansia, la rabbia, lenire la tristezza, peggio colmare un senso di vuoto. Il cibo può consolare. Chi tende ad utilizzare il cibo come antistress dimentica spesso che in realtà, il movimento del corpo, l’azione, e quindi l’attività fisica rappresenta uno dei migliori modi per scaricare la tensione emotiva, specialmente la rabbia. Non occorre diventare sportivi di alto livello, passare ore a correre. Anche le attività come lo yoga, il tai chi, la danza possono aiutare a scaricare la tensione psicofisica. Inoltre, esprimere, condividere con qualcuno che percepiamo positivo, empatico, accogliente apertamente emozioni, sentimenti, pensieri, specialmente quelli negativi, aiuta a regolare le proprie emozioni, ad abbassare la tensione interiore.

Come fare per uscire dal senso di frustrazione, di impotenza che si può creare quando il corpo cambia? Prima di tutto è necessario cambiare atteggiamento nei confronti di noi stessi, cambiare prospettiva, modo di percepire “il problema” del peso. Lottare contro se stessi creerà soltanto ancora più tensione e insoddisfazione.

Ogni malattia, ogni problema fisico, grande o piccolo, grave o meno grave, porta un messaggio in sé che dobbiamo imparare a cogliere, ad accogliere. Allora solo così il nostro atteggiamento cambierà e si trasformerà: non percepiremo più il problema del corpo come un problema contro il quale lottare ma nascerà un atteggiamento più sano e più costruttivo, un atteggiamento di auto-aiuto, di accudimento. Ogni cambiamento del corpo riporta l’attenzione non solo sul corpo ma anche a noi stessi nella nostra totalità, mente/corpo/emozioni/pensieri/sensazioni/comportamenti. Possiamo cogliere questi aspetti, questi messaggi del corpo oppure possiamo ignorarli. Sta a noi decidere.

Quando il corpo si ammala, quando cambia, è in gioco una cosa fondamentale: l’autostima. Ecco perché parlare di autostima è una premessa fondamentale al dimagrimento. E’ fondamentale riuscire a capire in maniera profonda il legame tra autostima e peso corporeo. Dimagrire non deve diventare una vera e propria battaglia in cui c’è un conflitto aperto tra la persona e il suo corpo. Se la persona fonda il senso del proprio valore personale sul corpo, vissuto in senso estetico, se la valutazione di sé è centrata principalmente sulla forma del corpo, sul peso, la battaglia è già persa in partenza.

Focalizzarsi sull’aspetto estetico e basare la propria autostima, il senso della propria sicurezza personale, il senso del valore personale su questo è profondamente riduttivo. Se non si abita lo spazio interiore, se non si riconosce tutta la sua ricchezza, le sue risorse, la dieta andrà incontro a un fallimento dal punto di vista psicologico. Tutto si complica se si insegue un’immagine esterna, ideale. Ci si paragona agli altri, si cerca di dimostrare di non essere da meno. Si continua a misurare il proprio valore sulla base di modelli normativi, esterni a noi. Dal mio punto di vista, cara lettrice, occorre quindi capire se ha ancora aperte queste tematiche circa il suo valore, se ritiene che dimagrendo riuscirà ad aumentare la propria autostima perché è convinta che questa risieda nell’avere un corpo con una certa forma e dimensioni.

La persona che lotta contro il suo peso pensa di occuparsi del proprio corpo mentre in realtà si allontana sempre di più da esso. Il rapporto con il cibo e il corpo sarà un continuo terreno di battaglia. Il corpo, lontano dall’essere considerato una parte di sé che sta mostrando dei bisogni, chiedendo di essere ascoltata, diventa un oggetto su cui intervenire. Non si ascolta il corpo, si cerca di controllarlo, allontanandosene sempre di più.

Occuparsi del corpo in certi casi senza integrare un adeguato approccio psicoterapeutico rischia di incrementare la scissione con il corpo, che diventa ridotto ad un oggetto da manipolare. In questa ottica, il corpo viene vissuto come ostile, sbagliato. Diventa persecutorio. Il corpo, in realtà, è da considerare la sede della voce dell’interiorità che richiama l’attenzione su dei bisogni interiori. Quando il corpo si ammala, quando cambia, sta offrendo la strada per arrivare a comprendersi, a riconoscersi.

Cominciare a “guardarsi dentro” e scoprire i veri bisogni in termini psicologici è la strada di un’autentica trasformazione. Se la persona comincia davvero ad occuparsi di sé, il dimagrimento cessa di essere una lotta per raggiungere un’immagine ideale e diventa un prendersi cura di sé. Allora cambia completamente il rapporto con il corpo, che non sarà più un nemico ma un alleato nel percorso di dimagrimento.

Solo “alimentando” lo spazio interiore si potrà veramente modificare il rapporto con il corpo, con il cibo. In questa ottica, la percezione di sé si trasforma. Si tratterà di un prendersi cura di sé, un percorso di recupero dell’eros, della propria vitalità.

Un caro saluto

Florence Didier