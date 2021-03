QUANDO, a 46 anni, Luana scopre di aver ereditato la mutazione Brca, inizia ad essere tormentata da una domanda: meglio ricorrere alla chirurgia preventiva, abbattendo il rischio di tumore ma rinunciando a gran parte della femminilità, oppure non affrontare alcuna operazione, vivendo, però, con il timore di sviluppare la malattia? Darsi una risposta è difficile, nonostante Luana conosca bene l’efferatezza della malattia. Nella sua famiglia il tumore al seno ha colpito la bisnonna, la nonna, la mamma, morta a 50 anni, e anche la sorella minore, che è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ha iniziato la terapia ormonale poco prima di lei.

In Italia sono in molti a porsi lo stesso interrogativo di Luana, tanto è vero che si stima siano 150mila le persone con mutazione dei geni Brca, difetti genetici che incrementano le probabilità di sviluppare un cancro alla mammella o alle ovaie. Sono conosciuti anche come “geni Jolie”, dal cognome dell’attrice statunitense che nel 2013, scoprendosi positiva al Brca 1, decise di asportare precauzionalmente seno e ovaie per ridurre il rischio.

Il test genetico

“Dopo la diagnosi di mia sorella”, racconta Luana, “il medico consigliò a entrambe di fare il test genetico. Così abbiamo scoperto di essere positive al Brca 2”. Tra le due mutazioni è quella considerata meno aggressiva, ma le percentuali di rischio sono comunque impattanti: secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, il Brca 2 aumenta del 49% il rischio di avere un tumore al seno e del 18% quello alle ovaie, mentre il Brca 1 le incrementa rispettivamente del 57 e del 40 per cento. La probabilità di trasmettere ai figli le mutazioni è del 50% e, sebbene si erediti non la neoplasia ma il rischio di svilupparla, a livello psicologico l’impatto è ugualmente forte. “Quando ti spiegano che hai una percentuale così alta di sviluppare il cancro è come se ti dicessero che ce l’hai già” commenta Luana.

Scoperta la mutazione, le vengono offerte due opzioni: controlli più frequenti ogni anno, per individuare eventuali tumori in stadio iniziale, oppure sottoporsi alla chirurgia preventiva, come ha fatto Angelina Jolie. In quest’ultimo caso le percentuali rimangono alte, ma in senso positivo. Si stima, infatti, che l’asportazione delle ghiandole mammarie riduca fino al 90% il rischio di sviluppare tumore al seno, quella di tube e ovaie fino all’80-95% la possibilità di un futuro tumore ovarico. “Mi hanno spiegato che se avessi affrontato l’operazione il mio rischio diventava pari a quello delle donne senza mutazione”, ricorda Luana. “Questa informazione, considerando anche la storia di mia mamma e il fatto che l’avere già due figli rendesse più facile accettare di rinunciare a future gravidanze, poteva far sembrare ovvia la strada della prevenzione. Ma decidere di togliere tutto non è stato banale”.

La chirurgia plastica ricostruttiva

Luana capisce di aver fatto la scelta migliore quando, dopo l’asportazione del seno, i medici tramite una biopsia le trovano un tumore in situ alla mammella destra. “Ho guadagnato anni, per me e i miei figli, ma quello che ho perso non è poco. Successivamente all’operazione sono entrata in menopausa all’improvviso, senza più ciclo e desiderio sessuale. La cosa ha riguardato inevitabilmente anche mio marito e in più sono cambiata esteticamente. La chirurgia ha fatto passi da gigante, ma le cicatrici al seno, che chiamo i miei due sorrisi, si vedono e ho perso parte della sensibilità”.

L’esito di un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, infatti, non è sempre efficace come quello di chirurgia estetica. “Quando si posizionano le protesi al seno a fini estetici c’è sempre la ghiandola mammaria a dare la forma di base”, spiega Marco Klinger, responsabile di chirurgia plastica all’Humanitas di Rozzano. “Quando invece bisogna inserire le protesi dopo l’asportazione della ghiandola, ci troviamo senza nulla tra il muscolo pettorale e la pelle. Due le opzioni: se la paziente ha poco seno e pelle tonica, non avanza tanta cute e il seno si ricostruisce anche nel giro di 20 giorni; se la paziente ha tanto seno, invece, bisogna rimodellare la pelle con espansori, protesi vuote mensilmente gonfiate abituando la cute a riprendere la forma che avrà con le protesi definitive. In questo caso, impieghiamo anche sei mesi-un anno”. Il risultato estetico, quindi, può differenziarsi a seconda della pelle e della conformazione naturale del seno e può non essere sempre perfetto. “Per una donna sono variabili da mettere sulla bilancia”, conclude Luana, “e dopo bisogna darsi da fare per non lasciare che il proprio corpo, già provato da interventi del genere, venga abbandonato a se stesso. Io mi sono aggrappata all’attività fisica ed è stato un bene, perché ho ripreso la totale mobilità delle braccia”.

La consulenza genetica-oncologica

La storia della scelta di Luana, con tutte le sue implicazioni e conseguenze sulla vita emotiva e sessuale di una donna, è il motivo per cui gli esperti, come Corrado Tinterri, direttore della Breast Unit dell’Humanitas di Milano, sostengono l’importanza di istituire in tutte le Regioni unità per la consulenza genetica-oncologica, composte da team multiprofessionali per pianificare percorsi di prevenzione e cura mirati ed efficaci per ogni paziente. “Si stima che il 10% dei tumori al seno si manifesti in donne che hanno ereditarietà. Una popolazione enorme che va intercettata, perché chi è geneticamente predisposto richiede una gestione medica specifica, non assimilabile alle prestazioni fornite alla popolazione generale in termini di prevenzione, sorveglianza e terapia”, sottolinea Tinterri, che con la Regione Lombardia e l’associazione “Europa Donna” ha stilato linee di indirizzo per la gestione delle donne con predisposizione genetica allo sviluppo di tumori.

“Il test genetico è consigliato ai profili ad alto rischio, che hanno già casi in famiglia, sia di malattia che di mutazione, e la rimborsabilità dell’esame, così come dei controlli di sorveglianza, dipende dalla Regione”. Per ora solo otto (Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Veneto, Campania, Toscana, Sicilia e Piemonte) hanno adottato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare e solo in altre otto (Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Campania, Toscana, Sicilia, Piemonte e Veneto) è stata deliberata anche l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie previste dai protocolli di sorveglianza. “Considerando che una parte delle donne che si scopre positiva alle mutazioni Brca è ancora in età fertile, sotto i 50 anni, e che le asportazioni profilattiche azzerano quasi del tutto l’attività sessuale”, conclude in effetti Tinterri, “è fondamentale guidare e supportare anche psicologicamente le pazienti nel percorso di scelta e prevenzione”.