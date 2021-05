Rendere rimborsabili, e quindi accessibili senza discriminazioni, i test genomici per tutte le pazienti con tumore al seno iniziale ormono-sensibile (HR+ ed HER2-), potrebbe evitare chemioterapie inutili a molte donne: fino a 800 l’anno solo nella regione Piemonte.Un numero elevato che cela storie di pazienti. Al momento, però, solo Lombardia, Toscana, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano ne hanno approvato la rimborsabilità.

Disparità territoriali non accettabili

“L’acquisto di questi test è stato finanziato a livello nazionale alla fine del 2020 ma non sono stati ancora emanati i decreti attuativi”, hanno ricordato gli specialisti dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) nel corso di un evento online (tappa di un tour virtuale che prevede otto incontri regionali, realizzato con il supporto incondizionato di Exact Sciences, per sensibilizzare gli oncologi sul ruolo dei test genomici nel carcinoma della mammella). “La nostra Società scientifica è da mesi in prima linea in questa battaglia che riteniamo di fondamentale importanza”, ha detto Massimo Di Maio, Segretario nazionale Aiom e Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Mauriziano, Università di Torino: “L’Italia è rimasta indietro circa l’utilizzo dei test genomici che invece sono già una realtà consolidata in molti paesi europei. In particolare siamo convinti che bisogna evitare disparità territoriali e garantire a tutti i pazienti l’accesso a questi esami. Stiamo quindi promuovendo iniziative specifiche sull’intero territorio nazionale e auspichiamo quanto prima un intervento delle istituzioni per sbloccare la situazione con provvedimenti specifici”.

Il tumore al seno in Piemonte

In Piemonte il tumore del seno ogni anno fa registrare 4.450 nuovi casi . “Non sempre dopo l’intervento chirurgico è necessario somministrare la chemioterapia per evitare una possibile ricomparsa del carcinoma mammario”, aggiunge Alessandra Gennari, Professoressa di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale e Direttore della Struttura di Oncologia dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara: “Esiste una sottopopolazione di pazienti a rischio intermedio che si collocano in una ‘zona d’ombra’. Proprio per queste donne è necessario il ricorso ai test genomici che permettono di verificare l’appropriatezza di un trattamento che determina effetti collaterali considerevoli. Inoltre si ottengono anche risparmi importanti per l’intero sistema sanitario regionale”.

Nella Regione vivono più di 64mila donne con la neoplasia e la sopravvivenza a cinque anni si attesta all’88%. “Come nel resto d’Italia la mortalità risulta in costante diminuzione fin dalla metà degli anni 80 e questo è dovuto soprattutto all’introduzione dei programmi di screening”, cocnlude Rosella Spadi, Coordinatore AIOM Piemonte e Valle d’Aosta: “Merito di questo successo è anche da ricercare nei trattamenti innovativi anti-cancro che sono più efficaci rispetto al passato. Grazie alla ricerca le terapie oggi risultano più personalizzate e su misura del singolo paziente. I test genomici favoriscono la medicina di precisione contro una neoplasia molto frequente e diffusa come quella al seno. Proprio per questo chiediamo di poterli utilizzare regolarmente anche nella nostra Regione”.