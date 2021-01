ABBIAMO trovato un ingranaggio e, forse, anche il modo di incepparlo. Parliamo di come le cellule del tumore al seno possono arrivare alle ossa, il sito più colpito dalle metastasi. E di un farmaco che potrebbe impedire loro di diffondersi. Lo raccontiamo nell’ultimo numero della newsletter di Salute Seno (qui il link per iscriversi gratuitamente), di cui pubblichiamo un estratto.

Questo ingranaggio porta il nome difficile di una proteina, integrina alfa5, il cui ruolo è stato appena scoperto da un gruppo internazionale di ricercatori in uno studio condotto da Francesco Pantano dell’Unità di Oncologia medica del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, e pubblicato su Oncogene.

Di scoperte come queste ne vengono fatte parecchie ormai, e di solito ne passa di tempo prima di poter arrivare a capire se porteranno davvero da qualche parte. Ma qualcosa di concreto, stavolta, c’è già: un anticorpo monoclonale, volociximab, che era stato sviluppato per altro e che ha superato la prima fase della sperimentazione, quella che ne testa la sicurezza.

Un gene da trovare

La ricerca è partita sei anni fa. Pantano e colleghi hanno analizzato l’intero genoma di metastasi ossee e non, per arrivare a individuare i geni maggiormente correlati alle prime. I dati portavano a 246 indiziati. Contemporaneamente sono state coinvolte oltre 850 pazienti con carcinomi ai primi stadi (scoperti e trattati precocemente), considerate potenzialmente ‘guarite’ con l’intervento chirurgico. Alcune di loro avevano poi sviluppato metastasi ossee e l’analisi del genoma ha sollevato sospetti su 146 geni. Otto geni erano presenti in entrambe le analisi. Alla fine il cerchio si è stretto intorno al gene dell’integrina alfa5.

Da qui è partita la seconda fase. L’integrina alfa5 è stata ricercata nei tumori iniziali di altre 430 pazienti. Inoltre è stato effettuato il prelievo del midollo osseo di ulteriori 260 donne, per capire in quante di loro le cellule tumorali avessero già raggiunto quel sito, sebbene la malattia fosse precoce.

Il tumore si nasconde nel midollo osseo

“Oggi sappiamo che la presenza di cellule di tumore al seno nel midollo osseo è più frequente di quanto non si pensasse – spiega Pantano – .Si tratta di pazienti che nella maggior parte dei casi guariscono, ma in cui osserviamo ugualmente questa disseminazione fin dalle primissime fasi di sviluppo della malattia. Nel nostro studio abbiamo visto che le pazienti in cui l’integrina alfa5 era maggiormente espressa erano anche quelle che mostravano una maggiore disseminazione delle cellule tumorali nel midollo osseo. L’osso sembra essere il primo reservoir della malattia: una sorta di sito di stoccaggio dove le cellule tumorali possono rimanere annidate per anni per poi dar luogo a una ripresa della malattia anche in altri organi”. Lo studio di queste dinamiche è importante se si vuole fermare il processo di metastatizzazione nelle sue primissime fasi.

La prova del nove

Una volta confermato il nesso tra la proteina e le metastasi ossee, i ricercatori hanno studiato in laboratorio i meccanismi per cui questo avviene. “L’integrina alfa 5 – spiega Pantano – è il ‘gancio’ con cui la cellula tumorale si lega a un’altra proteina molto presente nell’osso, la fibronectina. Questo ‘aggancio’ è il primo evento che porta allo sviluppo delle metastasi ossee, e viene bloccato da volocixamab che si frappone tra le due molecole, fermando la propagazione del tumore nelle ossa nei modelli animali. Insomma, in laboratorio l’anticorpo monoclonale fa il suo dovere e il risultato è molto promettente proprio perché il farmaco è già stato testato per il profilo di sicurezza”.

La ricerca del farmaco che già c’è

E a quel punto è stato semplice cercare nelle ‘biblioteche’ di farmaci e molecole se ci fosse già qualche principio potenzialmente in grado di bloccare questa proteina. Così hanno trovato volocizumab, un farmaco che era stato testato in passato nel tumore del polmone con lo scopo di bloccare la formazione di nuovi vasi sanguigni tumorali (antiangiogenetico), ma che poi era stato abbandonato perché non aveva dato i risultati sperati. Nessuno poteva immaginare che potesse avere un ruolo nel frenare le metastasi ossee del tumore al seno.

Probabilmente, dice Pantano, molte delle terapie del prossimo futuro sono già nelle nostre librerie: “Andare ad esplorare i database è fondamentale. Molta informazione è già lì: più che il dato, a volte manca la giusta domanda da porre al giusto database”. In gergo questo si chiama drug repurposing, cioè il riposizionamento di farmaci già esistenti, testati per uno scopo ma che poi si rivelano rivelati utili per altri. In questo ambito sta per partire un grande progetto con l’ambizioso obiettivo di mappare tutti i geni chiave di tutti i tumori. “Quello che abbiamo osservato conferma che il tumore al seno è una malattia sistemica fin dalle prime fasi. Ciò non toglie il valore alla diagnosi precoce”, conclude il ricercatore: “Prima si interviene, minore è la quantità di cellule disseminate che potranno risvegliarsi in futuro”.