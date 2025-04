Tumore al seno e tossicità economica

Le spese per la terapia del tumore al seno rappresentano un grave problema per molte donne in Italia, in quanto non tutte sono coperte dal Sistema Sanitario Nazionale. Questo crea una pesante situazione economica per le pazienti, che spesso perdono il lavoro e si trovano senza reddito, mentre circa 12.000 donne muoiono ogni anno a causa di questa malattia nonostante i progressi nella prevenzione.

Durante un convegno al Rome Convention Center “La Nuvola”, intitolato “Come la tossicità economica influenza la qualità della vita nelle donne con tumore al seno”, sono emerse problematiche riguardanti l’accesso ai farmaci e il diritto alla ricostruzione, in particolare per le donne libere professioniste che faticano ad accedere al microcredito. Donatella Gimigliano ha raccontato la propria esperienza, evidenziando come la violenza economica si aggiunga al dramma della malattia.

Il Professor Lucio Fortunato ha sottolineato che le spese per le cure possono arrivare a 1000 euro a trimestre, con l’80% di queste spese destinate a trattamenti parasanitari. Simona Loizzo ha dichiarato di voler portare in Parlamento proposte concrete per affrontare queste difficoltà.

Sono stati presentati progetti di finanziamento da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sottolineata la necessità di rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale per sostenere le donne oncologiche in difficoltà economica. Un flash mob organizzato dalle associazioni ha messo in evidenza il messaggio “Io non sono un numero”, evidenziando l’importanza di considerare le pazienti non solo come statistiche, ma come individui da sostenere.