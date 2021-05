NELLE Lezioni Americane, Italo Calvino proponeva sei valori da portare nella letteratura del nuovo millennio: il primo è la leggerezza. “Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica”. Ci perdonerà Calvino se prendiamo in prestito le sue parole per parlare di sesso nella newsletter di Salute Seno di questa settimana (qui il link per iscriversi gratuitamente è possibile richiedere la versione integrale con l’intervista alla psiconcolga Florence Didier sulla terapia di coppia, scrivendo a saluteseno@gedi.it). Alleggerire, ecco, semplificare (che non significa negare la complessità), svecchiare: di questo potrebbe aver bisogno il discorso intorno al benessere sessuale. Anche – soprattutto? – se riguarda chi ha avuto il cancro.

Ci stanno provando due ragazze, Antonella Amoruso e Silvia Petrella, che a Bari hanno fondato un’associazione dal nome semplice e diretto (appunto):Amami Giocando Una arriva dal mondo del marketing e del web, l’altra ha una laurea in lettere, la passione per i libri e il cinema, e un percorso personale in cui, giovanissima, ha incrociato il tumore al seno. Silvia aveva appena 25 anni e già sapeva cosa significasse essere in menopausa indotta (che è una delle conseguenze di alcune terapie oncologiche). Oggi però non parliamo della sua storia, ma di quella che è diventata la sua missione, che è la stessa di Antonella: fare cultura sulla sessuologia, sul benessere sessuale a 360 gradi e sul diritto al piacere sessuale. Per questo ad affiancarle nell’associazione hanno chiamato diverse figure, tra cui ovviamente psicosessuologi e uno psico-oncologo, ma non solo. “La sessualità ha a che fare con la realizzazione della persona, con il rispetto dell’altro, con il potenziale creativo, con l’inclusività”, racconta Silvia. Con questa parola, usata spesso per convenzione o moda, intendono dire che per ognuno di noi il desiderio e la sessualità possono avere significati completamente diversi, che possono essere compresi e accolti. “Il sesso – continua Silvia – fa parte della vita quotidiana, indipendentemente che siano presenti condizioni legate a una disabilità o a una malattia. Il focus non è mai sulla disabilità, ma sulla persona. Ci siamo rese conto che in Italia, e tanto più qui al Sud, è difficile parlare di sessualità e che si fa poca ricerca: la maggior parte degli studi sono condotti oltreconfine. Anche tra i medici riscontriamo un certo grado di sessuofobia. Pensiamo che sia ora di fare qualcosa per cambiare questa situazione”. Già, siamo ben lontani dall’immaginare una campagna come quella inglese condotta dall’associazione Relate: poster di uomini e donne nudi, dai 70 anni in su, alle fermate del bus e del metrò di Londra. Ma come fare a cambiare le cose, allora? Con eventi di sensibilizzazione, di formazione e con laboratori esperienziali (finora solo online, causa Covid) che possano fornire sia spunti di riflessione sia soluzioni molto pratiche. Che poi sono quelle che la gente cerca.

Tumore, recuperare l’aspetto ludico

Non troppo tempo fa, per esempio, l’America Society of Clinical Oncology (ASCO) ha pubblicato le linee guida per affrontare le conseguenze delle terapie oncologiche. Per trattare il dolore durante i rapporti si consiglia, tra le varie cose, di ricorrere ai dilatatori vaginali. “Ma li avete visti? Già una donna deve affrontare la paura della malattia, la chemio, i capelli che cadono, il calo del desiderio e l’ultima cosa che vorrebbe è avere a che fare pure con un dilatatore vaginale”, dice Antonella Amoruso “Perché non cominciamo a fare dilatatori con un design un po’ più carino? Togliamo almeno da qui la medicalizzazione e trasformiamo questo freddo oggetto medico in un sextoy divertente. Questo è solo uno dei tanti aspetti su cui varrebbe la pena ragionare. Come associazione ovviamente non ci occupiamo del design dei sextoys, ma lavoriamo con le persone usando tanti linguaggi diversi, affiancando la fisioterapia allo yoga, al linguaggio dell’arte, alla danzaterapia. E facciamo rete con altre associazioni, tra cui quelle di donne con tumori del seno o ginecologici, dove ciascuno porta la propria conoscenza”.

La sessualità non deve essere un problema

Il punto da cui partono le due fondatrici, quindi, è che accanto alla parola ‘sessualità’ non ci dovrebbe mai essere la parola ‘problemi’, e che solo conoscendo meglio la prima si possono risolvere i secondi. “Bisogna cominciare ad ascoltare le persone prima dei medici. Quando facevo le terapie per il tumore – ricorda Silvia – vivevo un forte scollamento tra quello che provava la mente e quello che sentiva il corpo. Spesso, a chi ha una malattia come il cancro gli si dice: ‘con tutti i problemi che hai proprio al sesso vai a pensare?’ Ma così si uccide una parte di quella persona. Noi – conclude – stiamo toccando con mano che c’è un grande bisogno di parlare di sessualità in modo competente e serio, ma con il sorriso. Per poi giocarci su