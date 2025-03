Tumore al seno: 53.000 nuovi casi ogni anno in Italia

In Italia, una donna su otto svilupperà nel corso della vita un tumore alla mammella, rendendolo il tipo di cancro più comune tra la popolazione femminile. Ogni anno si registrano oltre 53mila nuovi casi di questa malattia. La diagnosi precoce è fondamentale e, attualmente, il 73% delle donne si sottopone all’esame di screening attraverso la mammografia. Questo esame è essenziale per rilevare tempestivamente il cancro e aumentare le possibilità di successo nel trattamento. La sensibilizzazione sull’importanza dello screening mammografico è cruciale per ridurre i casi di diagnosi tardiva e migliorare i risultati complessivi per la salute delle donne. Investire nella prevenzione e nell’educazione può contribuire a una maggiore partecipazione a programmi di screening, il che è fondamentale per affrontare l’epidemia di cancro al seno nel paese.